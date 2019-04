Gas: suspendieron convocatoria a subasta para el invierno

La Secretaría de Energía suspendió la convocatoria a una subasta de gas para que las distribuidoras compren volúmenes faltantes, que no fueron garantizados en las subastas de febrero ni mediante contratos privados con las productoras.

A fines de marzo, el Gobierno había anunciado que se realizarían subastas mensuales para cubrir la demanda estimada en el pico de invierno (entre junio y agosto), cuando los hogares consumen hasta cinco veces más gas que durante el verano.

Sin embargo, la primera subasta que se iba a realizar a través del Mercado Electrónico de Gas (Megsa) fue suspendida, porque las autoridades del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) le informaron a Energía que los contratos presentados por las distribuidoras alcanzarían para cubrir la demanda de los usuarios residenciales durante el invierno.

Pese a que existían algunas dudas acerca de la firmeza de los contratos, que tienen cláusulas de deliver or pay (entregar o pagar) por parte de las petroleras y de take or pay (tomar o pagar) de las distribuidoras en ambos casos de un 70%, fuentes del sector aseguraron a El Cronista que "si los productores cubren la Cantidad Máxima Diaria (CMD) de los contratos en invierno y los distribuidores la CMD en verano hay paz".

Fuentes oficiales confiaron que el 93% de la demanda estimada estaría cubierta por contratos (los obtenidos a través de las subastas del Megsa en febrero más otros privados).

En ese caso, a Camuzzi Gas del Sur y Camuzzi Gas Pampeana le quedarían por contratar volúmenes bajos de gas en el mercado spot. Como las petroleras aducen problemas para cobrarle el gas a Camuzzi, el 90% de la demanda estimada para la Patagonia y el 71% para La Pampa está cubierta por el Estado a través de Integración Energética Argentina (Ieasa, ex Enarsa).

De todas formas, si las temperaturas en el invierno son menores a las esperadas, el Gobierno se vería obligado a convalidar precios del gas más altos que los u$s 4,70 por millón de BTU promedio que se obtuvieron a través de las subastas (u$s 4,56 /MMBTU) y el resto de contratos privados. Como el tipo de cambio se referencia fue fijado en $ 41, precios y tipo de cambio más altos podrían impulsar un fuerte aumento de tarifas a fin de año.

Las petroleras solamente estarían dispuestas a ofertar para el invierno valores por encima de los u$s 5 /MMBTU o algo en línea con la paridad de importación (superior a u$s 6 /MMBTU), algo políticamente inviable de convalidar en estos meses previos a las elecciones.