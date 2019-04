Para el candidato del Gobierno en Entre Ríos, tienen "muchas chances de ganar" las PASO

Atilio Benedetti fue intendente de su pueblo y está en su segundo mandato como diputado nacional. De visita en Buenos Aires, se muestra esperanzado de cara a las elecciones provinciales: dice que ya sabe lo que es derrotar al peronismo. Lo hizo en dos oportunidades: en 2009 con el Acuerdo Cívico y Social y en 2017 con Cambiemos.

El próximo domingo serán las PASO en la provincia, aunque no hay competencia interna en Cambiemos ni en el peronismo, que lleva como precandidato al actual gobernador, Gustavo Bordet. Desde 2003, tras las administraciones de Jorge Busti y Sergio Urribarri, gobierna este signo político y Benedetti buscará cortar la racha en las generales del 9 de junio.

¿Qué expectativas tienen para las elecciones del domingo?

Tenemos expectativas de que los entrerrianos sigan apostando a un cambio, como lo hicieron en las últimas dos elecciones nacionales en Entre Ríos, donde ganamos con el 53% de los votos. Queremos cambiar el signo político, ya son casi 16 años de un mismo grupo político.

Hasta ahora Cambiemos perdió en todas las provincias. ¿Por qué creen que pueden cortar la racha?

Desconozco el detalle de las provincias, pero hubo un apoyo a los movimientos políticos locales. En Entre Ríos vamos a ganar porque en los últimos días se ha expresado el acuerdo entre Bordet, Urribarri y Cristina Kirchner. Entiendo que esta propuesta ha sido desechada en dos oportunidades por los entrerrianos, por lo que tenemos altísimas chances de ganar. Los entrerrianos van a mirar hacia el futuro.

Estas PASO llegan en un mal momento del Gobierno. ¿Creen que los puede afectar el contexto?

Confío en que podamos separar paja del trigo. La evaluación sobre temas nacionales debe realizarse en agosto y octubre. Cuando nosotros insistimos en centrar temas provinciales es para demostrar que Entre Ríos en la última década perdió carrera relativa con otras provincias. Mucho menos empleo privado, no tiene proyectos de inversión previstos, más allá de dificultades de financiamiento.

Por ejemplo, en Entre Ríos hay 1,6 empleados privados por cada empleado público. En Santa Fe la proporción es 3,2 y en Córdoba, 4,5. No hay razones para esto. Es el fracaso de las políticas de este grupo político.

¿Qué implicancias tiene enfrentarse a un peronismo unido?

Para mí es un buen augurio. Gané dos veces las generales, aunque fueron legislativas, y las dos veces iba el peronismo unificado.

Se reunió con María Eugenia Vidal en Buenos Aires, ¿de qué hablaron?

Fue una muy buena reunión. Hablamos de los desafíos electorales de Cambiemos, del trabajo que la gobernadora lleva adelante en provincia de Buenos Aires y de nuestra necesidad de producir un cambio en Entre Ríos. Lo más importante es el fuerte apoyo de la gobernadora a nuestra propuesta.

Pareciera que algunos en Cambiemos buscan mostrarse más con Vidal que con Macri, ¿es así?

No es nuestro caso. Estuvimos con él la semana pasada, en Gauleguay y en Gualeguaychú. Estamos contentos con esta clara señal de apoyo a nuestra propuesta en Entre Ríos.

En otros distritos hubo poca presencia de funcionarios nacionales antes de las elecciones. La semana pasada estuvieron en Entre Ríos tanto Macri como Rogelio Frigerio, dos figuras claves. ¿Por qué se dio este apoyo tan explícito?

Estuvimos fortaleciendo cambiemos en Entre Ríos, consultando a otros espacios políticos. Hicimos un congreso partidario en la provincia, equivalente a la convención nacional. De los 300 congresales, solo 9 estuvieron en contra de seguir en Cambiemos. Luego, me pareció importante que expresáramos Cambiemos con una fórmula mixta. Por eso mi compañero es el presidente del PRO en la provincia, Gustavo Hein.

Hay voces críticas que a veces se amplifican y se pretende llevar cierta confusión. En Entre Ríos está muy bien Cambiemos, estamos fortalecidos.

¿Qué evaluación hace de la UCR dentro de Cambiemos?

Hubo reuniones en los últimos días de las máximas autoridades, que indican que ese es el camino correcto. El de la participación, no desde chicana por cargos, sino desde temas importantes de gobierno. La UCR tiene mucho para aportar. Las últimas reuniones, con participación de nuestros gobernadores, fueron auspiciosas.

¿Qué discusiones tendrá que tener la UCR en el marco nacional? ¿Le gustaría que presente un candidato en las PASO frente a Macri?

Me parece que no es momento de evaluar esto. Sí me parece conveniente que se convoque a la Convención. Es un tema para debatir ahí, pero ahora es momento de fortalecer al Gobierno y al presidente.