El dólar debería estar en $ 48,40 para equilibrar la balanza de pagos

“Hoy podemos decir que el tipo de cambio está muy cerca del punto de pero levemente bajo”, advierte Fausto Spotorno, director del Centro de Estudios Económicos de Orlando Ferreres.

Se basa en un estudio que realizaron sobre la paridad teórica de equilibrio (PTE), que es el tipo de cambio que teóricamente equilibra la cuenta corriente de la balanza de pagos. Esto es a marzo, porque la PTE sólo se puede calcular mensualmente: hoy está en $ 48,40.

Es la estimación de a qué tipo de cambio es necesario que esté el dólar para equilibrar la cuenta corriente de la balanza de pagos: “O sea, si llegara a $ 48,40 en teoría estaría equilibrada la cuenta corriente de la balanza de pagos”, explicó.

Para estimar la PTE se toman varios años a lo largo de la historia argentina, una serie larga desde principios de siglo XX en la que haya estado equilibrada la cuenta corriente de la balanza de pagos y se estima el tipo de cambio real de ese período.

Mirá también El riesgo país toca nuevo récord y S&P Merval opera con números rojos El indicador que mide el JP Morgan sube 11 puntos y toca los 814. Los problemas económicos, como una inflación que no cede, y la incertidumbre electoral impactan en el humor inversor.

Básicamente, lo que se trata es de buscar en todos los períodos en que hubo equilibrio en la cuenta corriente de la balanza de pagos sin que haya controles de capitales. A partir de ese valor de tipo de cambio real, se va ajustando todos los meses, tanto por tipo de cambio como por inflación, tanto local como así también de los países con los cuales la Argentina comercia, y de ahí sale la PTE.

“Naturalmente, cuando hay entrada de capitales, hay déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos y, en consecuencia, el tipo de cambio nominal queda por debajo de la PTE; por eso decimos que es un tipo de cambio bajo. En cambio, cuando hay salida de capitales, la cuenta corriente se vuelve superavitaria, el tipo de cambio nominal debe estar por encima de la PTE y decimos que se trata de un tipo de cambio alto”, detalla Spotorno.

El otro tema es que la PTE quedó casi en el centro de las dos bandas de no intervención del Banco Central, con lo cual para Spotorno están bastante bien puestas: “Si bien son amplias, no están equivocadamente puestas”, mientras aclara que no hay que confundir la PTE con el tipo de cambio de equilibrio, que es el tipo de cambio que equilibra al mercado.