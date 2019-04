Frigerio y Bullrich asoman en la carrera por acompañar a Macri

Mientras el radicalismo presiona para mejorar su posición de poder dentro de Cambiemos, en las filas gubernamentales analizan repetir la estrategia con la que llegaron a la Casa Rosada: radicales al Gabinete y a la lista de candidatos para el Congreso, pero un dirigente del PRO como compañero de fórmula de Mauricio Macri. Con esa premisa trabaja la mesa chica de la alianza gobernante, que analiza encuestas para determinar quién acompañará al jefe de Estado en el desafío electoral. Y los resultados solo arrojan datos medianamente positivos en aquellos funcionarios cuya gestión no se ve afectada por la crisis económica.

De hecho, un estudio nacional elaborado por Marketing y Estadísticas del 22 de marzo al 3 de abril refleja que, en esa línea, los nombres mejor vistos como potenciales candidatos a la Vicepresidencia en la fórmula oficialista son los del ministro del Interior, Rogelio Frigerio (25%), y de su par de Seguridad, Patricia Bullrich (22%). Recién en tercer lugar surje la actual vicepresidenta, Gabriela Michetti (13%), seguida por la titular de Desarrollo Social, Carolina Stanley (9%); el jefe de Gabinete, Marcos Peña (8%) y el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich (6%).

Sin embargo, el trabajo que le relevó la opinión de 1663 adultos también mostró un alto nivel de rechazo para la tarea de Bullrich (52%), señalada por todo aquel elector que no simpatiza con el Gobierno, y deja solo a Frigerio (+16%) y Dietrich (+4%) como los únicos de esa lista con un resultado neto positivo. Y es que ambos recogen hoy los beneficios de una obra pública que, si bien sintió el impacto de la caída de la economía que dejó si oxígeno a los proyectos de participación público-privada, es aún una de las pocas generadoras de buenas noticias de la que se alimentan los triunfos oficialistas, como se observó en las primeras elecciones provinciales del año. Y será también el caballito de batalla con el que, mandatarios como el porteño Horacio Rodríguez Larreta, apuntarán a su reelección en octubre próximo.

Pero el sondeo revela también un protagonista que asoma en el horizonte político del otro lado de la grieta y de la Avenida General Paz, lo que pone una luz de alerta en el plan reeleccionista de la principal figura de Cambiemos, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. La imagen del ex ministro de Economía, Axel Kicillof, potencial candidato del kirchnerismo en el distrito en el que mayor adhesiones recoge, se posiciona entre las de mayor ascendencia de los dirigentes opositores. Con un 38%, aparece solo detrás de la ex presidenta Cristina Kirchner (44%), aunque registra mayor nivel de imagen negativa (40%) que el ex ministro Roberto Lavagna (26%) y hasta que el diputado santafesino Agustín Rossi (36%).

Si bien aún las fórmulas y listas de candidatos no están decididas, el camino de las definiciones estará sembrado por las encuestas y las necesidades políticas. Para el macrismo, por los reclamos de los socios radicales y de la Coalición Cívica. Para la oposición kirchnerista, por las demandas propias y el papel electoral que jugará el peronismo en las primarias de agosto próximo.