Temen que el nuevo ajuste del FMI paralice más la obra pública

Mientras el Riesgo País se aleja cada vez más de los 300 puntos que permiten a los privados acceder a crédito a buen precio, ayer tocó un máximo de 811 puntos- y la inflación siga marcada por una tendencia ascendente, el sector de la obra pública seguirá penando.

Pero ahora, con el nuevo staff report del Fondo Monetario Internacional en donde advierte que la Argentina no está en condiciones de cumplir con la meta y es por eso que recomendó achicar gastos e incrementar ingresos. "A la luz de un nivel inferior al esperado del ingreso tributario en el primer semestre del año, será crítico actuar continuamente con prudencia en la ejecución de los planes de gasto y tomar otras medidas para incrementar los ingresos fiscales", señaló el FMI y activó las alertas del sector privado.

"En un año electoral el gasto social no se toca, por lo que por ese lado no van a llegar el ajuste. La presión impositiva está muy alta, por lo que sería difícil que sea por ese lado porque ya no se pude ahogar más al contribuyente. Todo indica que vienen por nosotros", señaló a El Cronista el CEO de una de las constructoras más grandes del país dedicadas a las obras de infraestructura.

Para el FMI el ítem obra pública aparece en la columna del gasto, por lo que entre los constructores ya vislumbran que serán "el pato de la boda" del posible nuevo ajuste que se cierne sobre las cuentas públicas. Y esto en un contexto en donde desde el sector aseguran que no hay licitaciones de grandes obras lo que no sólo vislumbra un escenario complejo para el sector durante el 2019 sino que empiezan a ver un 2020 con menos actividad.

"Las obras públicas que se están realizando son las que ya habían sido licitadas. Nuevo, de envergadura, no hay casi nada -salvo el aprovechamiento hidroeléctrico El Tambolar donde ya se seleccionaron las dos mejores ofertas económicas y de continuar con este ritmo la firma del contrato de obra estimada en algo más de u$s 540 millones con la UTE ganadora para iniciar la Etapa II de la obra está previsto a fines de 2019 o comienzos de 2020- por lo que el año que viene será peor porque en el mejor de los casos recién empezarán las licitaciones, no los trabajos. Respecto a los contratos de Participación Público Privada (PPP) hasta que el Riesgo País no llegue a 300 puntos no habrá nada y los que ya se licitaron como los corredores viales las empresas sólo se dedican al mantenimiento a la espera del crédito del BID", agregó un empresario que prefirió el anonimato.

Esta semana viajará a los Estados Unidos el ministro de Hacienda, Nicolas Dujovne , a la conferencia conjunta del Banco Mundial y el FMI con la intención de responder esos reclamos de parte del Fondo y, según aseguran, en el ítem obra pública la respuesta de la Argentina respecto a la recomendación de recortar desde Hacienda habrían hecho llegar a los técnicos que del organismo de crédito internacional que se podría avanzar en ajustar las obras que son consideradas como no prioritarias.

En la comitiva que viaja a la cumbre del BM y el FMI también estará el ministro del Interior, Obra Pública y Vivienda, Rogelio Frigerio. El ministro político expondrá el plan de obras para este año pero, en paralelo, buscará replicar con diferentes organismos internacionales el acuerdo con el BID con otros organismos internacionales para financiar obra pública, algo que el Fondo permite porque es deuda y no gasto del Tesoro.

El acuerdo que el gobierno está terminando de cerrar con el BID Invest, el brazo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo, es por un crédito por u$s 900 millones. Con estos fondos, los consorcios que tienen adjudicados los corredores viales tendrán fondos para financiar 14 de los 60 meses que implica las obras.