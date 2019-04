Aún con ganancias increíbles, Saudi Aramco inquieta a inversores

Aunque Saudi Aramco reveló datos financieros que muestran ganancias que eclipsan incluso a las mayores empresas de energía, los futuros inversionistas en la compañía petrolera estatal –en caso de que alguna vez cotice en bolsa– aún tienen varias preguntas sin respuesta.

El primer prospecto de bonos internacional de la compañía reveló una utilidad neta de u$ 111.000 millones el año pasado –más de lo que Apple y Alphabet ganaron en conjunto en 2018– y suficiente efectivo disponible para disipar cualquier duda sobre su capacidad para financiar la compra de SABIC, la empresa petroquímica respaldada por el Estado, por u$s 69.000 millones.

Sin embargo, si Saudi Aramco quiere posicionarse como un rival importante de empresas como Royal Dutch Shell o ExxonMobil, y mantener su ambición de cotizar en bolsa, los inversores querrán saber más sobre la empresa que sólo un informe sobre sus ganancias. También querrán saber cuánto necesita gastar la compañía en muchos aspectos, desde inversiones hasta pagos del gobierno.

Saudi Aramco enfrenta grandes desafíos conforme realiza planes para transformar a la compañía de su posición como un productor de petróleo geográficamente limitado (aunque actualmente produce más de 10% del crudo mundial) en una empresa de energía totalmente integrada que abarca los sectores de refinación, productos químicos y comercio.

También hay una pregunta sobre los dividendos que la empresa le paga al gobierno por encima de una ya considerable tasa impositiva, y Arabia Saudita reconoce que la compañía seguirá siendo una fuente clave de fondos gubernamentales. En 2017, Saudi Aramco proporcionó 63% de todos los ingresos del gobierno.

Las cifras básicas muestran que Saudi Aramco está en buena forma. Su costo para extraer un barril de petróleo, incluyendo los gastos de capital, promedia sólo u$s 7,50 antes de impuestos, lo cual la coloca muy por delante de las grandes empresas internacionales de energía que en general tienen un umbral de rentabilidad de cerca de u$s 30 por barril.

La petrolera estatal tiene una deuda relativamente pequeña, con flujos de efectivo operativos 4,5 veces más grandes que su deuda bruta en comparación con una proporción de menos de 1 vez para la mayoría de las grandes empresas de energía. La producción total, incluyendo el gas natural y el condensado, puede alcanzar 13,6 millones de barriles de petróleo equivalente por día, en comparación con 3,7 millones de bpd de petróleo equivalente para Shell.

Pero una vez que se tiene en cuenta el impuesto, el impacto de ser una fuente de ingresos para el Estado saudí se vuelve más claro. Si bien la tasa impositiva sobre la producción de petróleo crudo de Saudi Aramco se redujo de 85% a 50% en 2017, la industria en general ha tenido tasas impositivas efectivas promedio de sólo 33,3% en los últimos cinco años, según datos de Refinitiv.

Esa disparidad es una de las principales razones por las que Saudi Aramco generó sólo u$s 26 por barril el año pasado, mientras que Shell y el total de Francia obtuvieron u$s 38 y u$s 31 por barril, respectivamente.

Los ingresos fiscales más bajos también han hecho que el gobierno, el único accionista de Saudi Aramco, se vuelva más dependiente de los pagos de dividendos, y no hay una orientación clara de cómo se han calculado, más allá de que están relacionados con el flujo de efectivo libre de la empresa. En 2017, el gobierno de Arabia Saudita recibió un dividendo de u$s 50.000 millones, el cual vio un incremento a u$s 58.000 millones en 2018 cuando los precios del petróleo subieron.

Pero el prospecto de bonos también reveló que se acordó un dividendo de u$s 33.000 millones el mes pasado, y u$s 20.000 millones de ese monto se pagó como un "dividendo especial" del cual no hay más información disponible.

La compañía dijo que no tenía necesidad de recurrir al mercado de bonos para pagar su compra de SABIC.

Si bien la compañía "no tiene una necesidad financiera real para recaudar ganancias", lo ha estado haciendo como parte de una "decisión estratégica" para ingresar a los mercados públicos que comenzó hace dos años. Ésta es una referencia a los planes del príncipe heredero Mohammed bin Salmán, quien ha insistido en que todavía quiere cotizar en bolsa una participación de la compañía.

Sin embargo, el acuerdo para una participación mayoritaria en SABIC, que es propiedad del Fondo de Inversión Pública, se está considerando, al menos en parte, como una movida que le permite al gobierno transferir dinero de un bolsillo a otro.

Esta conexión con el Estado es una de las razones por las cuales Moody's ha puesto un tope a la calificación crediticia de Saudi Aramco en A1, en línea con la calificación otorgada a la propia Arabia Saudita, a pesar de que la agencia de calificación dijo que, sin el enlace estatal, sería una empresa con calificación triple A (AAA). Moody's dijo que "debido a los estrechos vínculos entre el soberano y la empresa" la calificación estaba "restringida".

No hay nada en las cifras reveladas el lunes que sugiera que la valoración de Saudi Aramco podría superar fácilmente la cifra entre u$s 1 billón y u$s 1,5 billones –que ha sido sugerido ampliamente por los analistas– lo cual está muy por debajo del objetivo de u$s 2 billones del príncipe heredero.

Aunque en un principio el motivo para la posible salida a bolsa era ayudar a recortar la dependencia de Arabia Saudita en los ingresos de energía, parece que Saudi Aramco se está preparando para enfrentar un cambio más amplio hacia combustibles más limpios que puede provocar un pico de demanda del petróleo en los próximos 15 años.

Los analistas dicen que el impulso para convertirse en una empresa energética global diversificada en los sectores de refinación, comercio y productos químicos parece ser un intento de seguir prosperando, incluso aunque la demanda de petróleo eventualmente experimente un lento declive. Su capacidad para hacerlo es una pregunta clave que los inversionistas querrán entender, y también es un tema que afectará crucialmente el futuro del reino.

"Diversificarse del petróleo va a ser muy difícil para ellos", dijo Olivier Jakob en Petromatrix.