Para Alfonsín, si el Presidente no gana sería el fin de Cambiemos

El dirigente radical Ricardo Alfonsín vaticinó ayer que en el caso de que Mauricio Macri perdiera las próximas elecciones, y no hubiera un segundo mandato, entonces la alianza de la UCR con el PRO "no seguiría".

"Si perdieran las elecciones yo creo que sería la oportunidad para que el partido diga `bueno, muy bien, ya ganó otro partido, ahora podemos empezar a discutir si hacia adelante`. Podemos reunirnos con fuerzas que piensan igual y hay que crear un espacio que está vacante en la Argentina y lo representan distintas fuerzas que están compitiendo entre sí. Deberán reunirse en el espacio socialdemócrata", reclamó el hijo del ex presidente Raúl Alfonsín, uno de los que alienta la revisión del acuerdo radical en Cambiemos.

Ante radio Milenium, el ex diputado dijo que en algún momento la UCR deberá replantear su estrategia y "tomar la decisión de juntarnos con los que piensan igual para competir contra los que piensan distinto". "No son las ideas las que nos unen, no son las ideas económicas sociales", enfatizó