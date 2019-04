Alerta en las provincias: caen los recursos que llegan por coparticipación

Culminado el primer trimestre y con los presupuestos provinciales ya descalzados de los indicadores principales los gobernadores comienzan a seguir de cerca el movimiento de las recaudaciones y, en especial, el de la Coparticipación de Impuestos.

Las transferencias automáticos y no automáticas forman parte fundamental de las arcas provinciales porque marca el grado de autonomía de un distrito. Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) tomando los recursos que ingresan a las arcas provinciales a través de transferencias por parte de la Nación, ya sean automáticas (Coparticipación) o no automáticas (Transferencias Corrientes y de Capital), la jurisdicción que menos expuesta está a los ingresos que envía la Nación es la Ciudad de Buenos Aires. La administración porteña tiene atado el 23% de sus ingresos a la "copa" y el 2,7% al resto de las transferencias. En el otro extremo está Formosa que tiene previsto que el 89% de sus ingresos sean recursos en concepto de coparticipación. En el caso de las transferencias no automáticas, sólo depende del 2,3 por ciento.

El problema que están comenzando a presentar estos componentes, que muchas veces son muy significativos en los ingresos de las jurisdicciones, por lo que son consideradas un elemento clave para mantener las cuentas fiscales equilibradas, es que en términos reales acumula una importante caída.

Según un trabajo de la consulta CN Finanzas el total transferido (Coparticipación + Presupuestarias) avanzó durante marzo pasado un 35,6% contra el mismo mes de 2018. Sin embargo, la consultora si se lo mide contra el IPC Nacional del Indec de marzo el cual hasta el Jefe de Gabinete Marcos Peña reconoce que será "alto" y que esta consultora lo colocó en 3,2% lo que significa una inflación de 52,6% en 12 meses, los recursos totales transferidos desde el Estado nacional hacia las provincias marcaron una caída de 11,1% en términos reales.

Si se divide coparticipación de transferencias se observa que en marzo pasado el total de fondos coparticipado a las provincias avanzó 36,5% contra igual mes del año pasado. Buenos Aires incrementó 56,3% por compensación por el Fondo del Conurbano. La contracara de esto fueron Córdoba (+30,3%), Santa Fe (+27,1%) y San Luis (+30,1%) que, según el informe, se ubicaron por debajo del promedio de avance interanual de coparticipación por contar con la devolución íntegra de la detracción de ANSES desde 2016. El resto de las provincias cuentan con 3 puntos adicionales de la detracción de ANSES en comparación al año anterior.

En este ítem, la variación real del total coparticipado a provincias en marzo de 2019 muestra una caída de 10,6 por ciento. Y con este número los estado subnacionales encadenarían dos meses consecutivos (en febrero cayó 2%) y que aunque había tenido un leve respiro en enero de 0,6 positivo, en noviembre y diciembre de 2018 había mostrado una caída en términos reales de 6,6% y 6,3% respectivamente.

Un dato no menor para los gobernadores es que, en medio de tanta caída, crecieron los subsidios de tasas de los préstamos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y el gasto de capital para infraestructura