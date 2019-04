Melconian: "Yo tampoco le creo a Marcos Peña"

El ex presidente del Banco Nación Carlos Melconian dijo que no le cree al jefe de Gabinete, Marcos Peña.

"Para ser objetivos, yo tampoco le creo a Marcos Peña, así no me dicen que estoy hablando en contra ni a favor del Gobierno", apuntó el economista anoche en el primer programa de la temporada de La Noche de Mirtha Legrand.

El comentario de Melconian vino después de las críticas de la diva de la televisión, quien criticó al jefe de Gabinete por -a su juicio- decir en una entrevista radial que está todo "fantástico" y "maravilloso".

"Creo que al final la objetividad con el paso del tiempo, paga. No es cierto que está todo bien, tampoco es cierto que está todo mal. El Presidente ha elegido el rumbo correcto de dónde se para el país en el mundo", agregó Melconian.

El economista, asimismo, criticó a sectores de la oposición por promover "lo invotable". "Antes de ayer, un grupo de políticos va con un conjunto de leyes al Congreso a votar lo 'invotable': aumentos de emergencia, subsidios, simplemente para hacerle pagar el costo político a este Gobierno de tener que decir que no", sostuvo.

Melconian, además, afirmó que los inversores no llegaron al país porque el Gobierno se equivocó con el programa y criticó el nivel de presión impositiva y el nivel de gasto, aunque aclaró que es una situación heredada.

"Los inversores no vienen porque le hemos errado con el programa. Y me pongo en primera persona del plural aunque no tengo nada que ver con el programa", sentenció. También consideró que "la presión del fisco y tributaria está por arriba del promedio histórico de la Argentina y es insostenible. Pero tampoco se puede perder el equilibrio entre lo que entra y lo que sale".