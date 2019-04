Rubinstein: “Nadie puede decir que lo peor ya pasó”

El economista Gabriel Rubinstein sostuvo este viernes que la situación política económica es “bastante delicada” por lo que consideró que “nadie puede decir que lo peor ya pasó”.

“Hay datos duros de enero y febrero que parecerían que, en conjunto, son mejores que en diciembre. Parecería que la recesión habría tocado un piso a finales del 2018. Y hay alguna buena perspectiva con la producción de granos del segundo trimestre, por lo que los próximos tres meses podrían ser bastante mejor que los anteriores. Es una tendencia bastante firme de mejoría, pero esa mejoraría en muchos rubros se ve afectada por la persistencia por la tasa de interés tan alta que hace difícil cualquier recuperación”, analizó el especialista.

En ese sentido, el consultor económico alertó que “Igual lo más preocupante es que se abren escenarios muy binarios, donde las cosas pueden andar razonablemente bien e ir mejorando, o pueden ir bastante mal e ir empeorando bastante”.

“Nadie puede decir que lo peor ya pasó, o esas pavadas, porque puede que haya un rebote y después viene todo mal”, alertó Rubisntein esta mañana en diálogo con FM Milenium.

Consideró que lo mismo puede pasar con la inflación que “puede tender en algún momento hacia el 2%, por ausencia de nuevos tarifazos, pero si en el medio tenes una nueva devaluación por la suba del dólar producto de la inestabilidad muy incidida por el ciclo electoral, se te va todo al demonio”.

“Es una situación bastante delicada”, señaló.

En ese contexto, Berenstein planteó que “hoy hay que centrarse en dos cosas: primero en las elecciones y después que va a pasar con el nuevo gobierno”.

Porque según explicó “las convicciones iniciales del nuevo gobierno dependerá de que pasé en estos próximos meses. Hace no mucho tiempo se pensaba que la intención de voto de la ex presidenta Cristina Kirchner estaba mejorando, pero que en el escenario de ballotage ganaba (el presidente) Mauricio Macri pero ahora ya no se piensa más así , entonces eso cambia mucho la situación. Porque más allá de lo que haría efectivamente Cristina en el próximo gobierno, que podría ser impredecible, hoy la historia le juega en contra, para volver a prometer lo mismo que 2007”.