El duro discurso de Graciela Camaño: “No podemos seguir cobrando tanto mientras no hacemos un carajo”

Graciela Camaño cargó fuerte contra el titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, tras el intento oficialista de hacer caer la sesión para evitar discutir una rebaja en las tarifas de los servicios públicos y la eliminación de Ganancias para los jubilados.

La dirigente del Frente Renovador promovió una cuestión de privilegio contra el presidente del cuerpo después de una moción de Juan Manuel López (Cambiemos) para forzar el levantamiento de la sesión.

"Usted no puede seguir cobrando ingentes sumas de dinero, mientras no hacemos un carajo. Porque el pueblo está con problemas, por si no se dieron cuenta. Tenemos algunos problemitas, que quizá, si quieren, podríamos empezar a desandar en esta casa. Porque si no, señor Presidente, lo único que nos está faltado, además de esta historia humillante de que la política económica del país esté signada por las instrucciones del Fondo Monetario Internacional, esto que están haciendo ustedes hoy y vienen haciendo desde hace tiempo, que es no permitir que el Congreso funcione", lanzó la referente del massismo en la Cámara.

En esa línea, continuó: "No podemos seguir sin trabajar, no podemos seguir cobrando lo que cobramos. El país está en crisis, nuestros maestros, obreros, nuestras pymes, nuestros comerciantes, no se merecen que este Congreso tenga el presupuesto que tiene".

Y cerró: "Damos vergüenza, a pesar de la sonrisa socarrona de los que creen que la política se maneja por las redes, diciendo estupideces".