Futura dinámica de la competitividad y el trabajo

La dinámica de la futura competencia global y su correlato en los trabajos será motorizada por la aplicación de nuevas formas de producción de bienes y servicios basadas en tecnologías de impacto exponencial.

Ellas son las que generarán un proceso de transformación productiva a un ritmo acelerado (frente a lo incremental de hoy), con reducción de costos y surgimiento de nuevos modelos de negocios.

Las tecnologías más relevantes hoy son: Análisis predictivo; Fábricas inteligentes integradas por medio de de Internet de las cosas (IOT); Diseño digital; Robótica avanzada; Manufactura aditiva y escaneo 3D; Realidad aumentada; y Traducción automática.

Lo relevante de estas tecnologías para una competitividad dinamizada es que, a medida que ellas se desarrollan y rápidamente se difunden, hacen que las barreras de entrada a los mercados así como las ventajas competitivas existentes se disuelvan. La competencia surge de fuentes no tradicionales y transforma toda la cadena de valor.

Para los países emergentes esto representa un enorme desafío porque, a medida que en los países desarrollados con base industrial, servicios más sofisticados y sólidos ecosistemas de innovación están generando productos y procesos cada vez más avanzados, es probable que la actual brecha competitiva se amplíe respecto de los países que basan su competitividad en la mano de obra intensiva.

Pero, al mismo tiempo la inmediatez de la posibilidad de adopción de estas nuevas tecnologías representa para los emergentes una enorme oportunidad para recuperar la brecha. Nuestro país sigue la misma lógica, en la medida en que mantengamos un país abierto al mundo.

En qué consisten las nuevas tecnologías:

- Análisis predictivo: utiliza una variedad de técnicas estadísticas para desarrollar modelos matemáticos para predecir futuros eventos o conductas con base en datos.

- Fábricas inteligentes integradas por medio de IOT: amalgama software avanzado, sensores, y conectividad para permitir a los objetos y máquinas interactuar en la producción.

- Diseño digital: permite la conceptualización y construcción digital de prototipos virtuales de productos o procesos mediante simulación.

- Robótica avanzada: máquinas o sistemas capaces de desempeñar tareas de alto nivel en el medio productivo con intervención humana mínima usando Inteligencia artificial y "machine learning".

- Manufactura aditiva y escaneo 3D: consiste en manufacturar en forma aditiva, capa por capa, desde modelos tridimensionales; el escaneo es un método rápido y exacto para transferir las medidas físicas de un objeto a almacenamiento y procesamiento digital.

- Realidad aumentada: permite la manipulación e interacción con objetos pequeños.

- Traducción automática: permite a profesionales con conexión y habilidades, pero sin conocimiento del idioma de un determinado país, trabajar a distancia en ese país.

Es un hecho que el proceso de adopción ha comenzado por el lado de la robótica, los algoritmos y la conectividad de los procesos de producción y servicios; la adopción de robots en las manufacturas está creciendo aproximadamente 15% anual. Los países desarrollados son los que lideran la adopción; Corea del Sur tiene 631 robots por cada 10.000 empleados, seguida por Singapur, Alemania, Japón y Suecia con 488, 309, 303 y 223, respectivamente. Argentina cuenta con 18 y Brasil con 10.

El impacto en el trabajo y en los ingresos

Existe una percepción de que las tecnologías de impacto exponencial, fundamentalmente aquellas sustentadas por la robótica y la inteligencia artificial, permitirán incrementar la productividad y consecuentemente reemplazar a millones de trabajadores y profesionales. Con esta percepción hay que ser sumamente cuidadosos, porque:

- Es un hecho que en períodos más o menos largos de tiempo los aumentos de productividad se han correlacionado con incrementos de los salarios de los trabajadores y el surgimiento de nuevos negocios y profesiones.

- También es posible que en el corto plazo se puedan producir disrupciones con efecto negativo en el mercado de trabajo, aunque no hay que ser "catastrófico" con las predicciones. Porque las nuevas tecnologías siempre han tomado tiempo en producir los efectos que inicialmente se estimaron. Ello se debe a que los consumidores necesitan adaptarse en sus paradigmas de consumo, las compañías cambiar sus sistemas de producción para aprovechar integralmente dichas tecnologías y cambiar su modelo de negocios y los reguladores adaptar los marcos regulatorios y de control.

Potencial de automatización

En un trabajo presentado por el McKinsey Global Instiute de enero de 2017 se muestran los sectores con mayor potencial de automatización en las tareas que en ellos se desarrollan. Los cinco sectores con mayor potencial son: hotelería y servicios de alimentación, 73%; manufacturas: 60%; agricultura: 58%; transporte y manejo de depósitos: 57%; retail (ventas al por menor): 53%.

Qué profesiones estarán más afectadas

En The Future of Jobs del Worl Economic Forum, se presenta una concienzuda lista de trabajos que, hasta 2022, podrían mantenerse, así como otros que podrían crear 133 millones de puestos, mientras que otros (caracterizados como redundantes) podrían eliminar 75. He confeccionado una lista de los que, a mi criterio, presentan mayor relevancia en el mediano/largo plazo predecible.

Cómo prepararse para un contexto desafiante

Predecir el futuro ha sido siempre un albur; pero en la actualidad lo es más porque la evolución de la tecnología hace que no tengamos idea de cómo quedará conformado el mundo y el mercado de trabajo en 20 o 30 años y en función de ello es azaroso determinar hoy que habilidades particulares necesitará la gente.

Es altamente probable que mucho de lo que se enseña hoy sea irrelevante en 2050. No son pocos los expertos que sostienen que, contrario a lo que hoy se afirma respecto de la relevancia de las "ciencias duras" la educación deberá minimizar el peso de las habilidades técnicas en beneficio de aquellas habilidades de propósito general "para la vida", enfatizando las habilidades tales como: control emocional, resiliencia al fracaso, pensamiento crítico, comunicación, trabajo en equipo y en red, colaboración y sobre todo creatividad, para no sólo inventar nuevas ideas y productos sino reinventarse a uno mismo una y otra vez.