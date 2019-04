Brexit duro: cuáles serían las consecuencias de una salida no negociada

El desgaste político que suponen las continuas deliberaciones del Parlamento británico en torno al Brexit impacta cada vez más en el sector empresarial y financiero de toda Europa, donde algunas compañías esperan hasta último momento para decidir si trasladan sus sedes, mientras otras ya pusieron en marcha su plan B.

Mientras no se vislumbra que los legisladores británicos aprueben el acuerdo que la primera ministra, Theresa May, gestionó con la UE, crece el temor de ciudadanos y funcionarios a que se termine ejecutando un “Brexit duro”, es decir, que el Reino Unido salga de la UE sin un acuerdo detallado y consensuado con Bruselas sobre cómo actuar “el día después”.

¿Qué implicaría un Brexit duro para los europeos?

“Por ejemplo, en la vida cotidiana de la gente que usa el Eurotúnel para cruzar de Inglaterra a Francia, se temen filas interminables y ni qué hablar de lo que implicaría la contratación de miles de funcionarios aduaneros para el Canal de la Mancha”, señaló el representante de Alemania en el Comité Económico y Social de la Unión Europea (CESE), Thomas Kropp, en Buenos Aires.

El representante alemán en la CESE, Thomas Kropp, en la conferencia del Rotary Club de Buenos Aires

El CESE es un órgano fundado en paralelo a la UE “para organizar en forma permanente un diálogo organizado entre el empresariado europeo y los sindicatos”, entre otros representantes, para “comentar las leyes que hace el gobierno, que es la Comisión Europea, y debatir sobre esa legislación que influye específicamente en la economía en Europa, velando por los derechos de empresarios y empleados”.

Catástrofe económica para el Reino Unido

“El Brexit puede ser una catástrofe económica para el Reino Unido, y algo muy complicado para la Unión Europea”, evaluó Kropp en el Ciclo de Conferencias "Hacer por la Argentina" organizado por el Rotary Club de Buenos Aires.

“Hoy en día el mercado común funciona sin aduana, sin impuestos, digamos que todo en la UE funciona como sería adentro de un país. Si Inglaterra pierde el acceso libre a ese mercado, con 500 millones de habitantes, eso siempre sería una desventaja porque tendría muchos costos logísticos, entre otros. Más gente para completar formularios, el costo legal y logístico que representa ofrecer tus productos y bienes en un país extranjero...”.

Automotrices afectadas

“Muchas empresas alemanas tienen fábricas en Gran Bretaña y viceversa. Como el caso de la automotriz BMW, que tiene una marca muy importante en Gran Bretaña que es MINI; o Rolls Royce, que es BMW, aunque la mayoría de la gente no lo sepa. Y Volkswagen tiene una sucursal británica que se llama Bentley. ¿Cómo harán con los repuestos para sus vehículos por ejemplo? Todo el intercambio de autopartes, que se producen en distintos lados, se vería algo interrumpido”.

De vuelos domésticos a internacionales

Si efectivamente el Reino Unido sale de la UE, se verán afectadas “las grandes empresas de aviación de Gran Bretaña, como British Airways o Easy Jet. Por ejemplo, Easy Jet ofrece un servicio Barcelona-Berlin que después no se permitirá. Sí podría hacer Barcelona-Londres, en calidad de países vecinos, pero los vuelos domésticos (como integrantes de la UE) ya no estarán autorizados. Y Airbus anunció que va a sacar a su firma del Reino Unido y la va a poner en otro país”.

A la espera de una definición

El acuerdo que la UE y May negociaron y que el Parlamento británico se resiste a sancionar y “por ende no entró en vigor porque aún no se aprobó, es como un manual de 600 páginas, con el que se puede convivir bien. Gran Bretaña sería parte de un mercado bastante libre. Suiza tiene un acuerdo parecido, porque no es socio de la UE. También hay un contrato con Noruega, que tiempo atrás hizo un voto popular contra la UE pero que al día de hoy acepta todas las reglas de juego de la UE”.

Muchas empresas y parte de los servicios financieros ya optaron por trasladar sus sedes a otros países europeos.

“El sector fuerte británico es el financiero, y ya migraron 40 bancos de Londres a Fráncfort. Hay muchas compañías sin ganas de pagar impuestos y de que sus camiones hagan colas en la frontera. Por eso el Brexit puede ser tan negativo”, explicó Kropp.

"Ya se fueron muchos bancos, no se sabe exacto cuántos, pero a Fráncfort, Dublín, París, Amsterdam, y eso ya muestra cómo se preocupan los grandes bancos internacionales, que tienen la principal base europea en Londres", indicó el funcionario en la conferencia del Rotary Club de Buenos Aires donde contó con la presencia del embajador alemán en Argentina, Juergen Martens.

El embajador alemán en Argentina, Juergen Mertens; el representante alemán en la CESE, Thomas Kropp, y el presidente del Rotary Club de Buenos Aires, Ubaldo Aguirre

Una prórroga

Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, ofrecerá a las capitales hoy poner sobre la mesa una prórroga de 12 meses con la flexibilidad de que, si en algún momento Westminster aprueba el acuerdo del Brexit, Londres abandonará la UE en ese momento.

Será la contraoferta que tendrá la Unión Europea para una primera ministra Theresa May que esta mañana volvió a pedir una prórroga hasta el 30 de junio, aceptando la condición de que deberá celebrar elecciones europeas(entre el 23 y el 26 de mayo).

En su anterior petición a la UE, la primera ministra también había señalado el 30 de junio como la fecha deseada, pero fue rechazada por los líderes, que establecieron una prórroga hasta el 12 de abril si el Parlamento británico no aprobaba el acuerdo del Brexit.