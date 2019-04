"No se trata sólo de firmar un cheque, nos pensamos como inversores sociales"

"La fundación se creó hace 20 años y no fue sólo para dar dinero sino para hacerlo en forma eficiente. Decidimos pensarnos como ‘inversores sociales’. No se trata sólo de firmar un cheque", explica Brandee McHale, la presidenta de la Fundación Citi a nivel global, además de Directora de Ciudadanía Corporativa del banco.

Es un momento en el que el esfuerzo de los bancos por contribuir al desarrollo del entorno en el que operan, tanto desde un punto de vista ambiental como humano, cobra cada vez más relevancia, ya no reducido a una mera cuestión de imagen sino como una actividad que se entrecruza y afecta directamente al core business.

"No se trata de ponerle una aureola de santo a la compañía", resume McHale, quien habla sin vueltas y con una sonrisa constante. La ejecutiva estuvo hace poco en Buenos Aires para participar de una reunión del U20 (en el marco del G20) y de un evento de American Quarterly sobre Ciudades y el futuro del trabajo en América Latina.

"Cuando ingresé como pasante me di cuenta de que no entendía realmente el negocio, cómo funcionaba un banco. Así que decidí aprender y tiempo después de trabajar en la entidad volví a la fundación", reconoce McHale, que lleva más de tres décadas dedicada a la filantropía y al desarrollo de una cartera de inversiones que conecte a la gente de bajos ingresos con oportunidades económicas.

Mirá también Analistas esperan inflación del 36% y dólar a $ 50 para diciembre Es el resultado del Relevamiento de Expectativas de Mercado de marzo, que ahora esperan una inflación del 36% para este año. El consenso de los analistas espera que marzo haya cerrado con una inflación del 3,8% y abril se mueve 3,5%. Dólar, tarifas y combustibles mueven los cálculos de los especialistas hacia arriba

"Buscamos apoyar e impulsar la innovación, no sólo proyectos u organizaciones ya existentes sino que damos la oportunidad de probar cosas nuevas. Los proyectos más innovadores se rigen por el principio de fail first . El único fracaso es tener tanto miedo de no intentarlo", aclara, sintetizando el espíritu de la fundación.

"Un buen ejemplo es el proyecto que estamos apoyando en Argentina para mejorar las viviendas de hogares de pocos ingresos bajando el costo de la energía y mejorando la calidad de vida", mencionó.

"No sólo queremos financiar organizaciones, queremos ser co-inversores. Además de dar dinero, damos asesoramiento y ofrecemos a nuestros empleados como voluntarios. Nuestro ingrediente secreto para que un programa funcione es involucrar a nuestra gente. Nos dimos cuenta de lo importante que es invertir en nuestra propia gente. El empleado se siente bien, orgulloso de la empresa en la que trabaja", cuenta McHale.

"Y creemos que es central usar lo que hoy se llama nuestra corporate voice. Esto es compartir lo que aprendimos pero también lo que no funcionó", explica con entusiasmo. Cada vez resulta más evidente y alentador, añade, cómo su trabajo impacta en el negocio del banco.

"Hoy estamos dando crédito para financiarla transición a una economía más verde y menos marrón y de hecho, otras instituciones nos siguieron, lo que nos hace sentir orgullosos. Queremos ser transparentes y compartir nuestra experiencia. Otro ejemplo sería que hoy ya existe una unidad de inclusión financiera en el banco".

Involucrar al empleado

Uno de los proyectos emblemáticos que encabeza McHale es "Pathways to Progress", un programa para reducir el desempleo entre los jóvenes a nivel global. "Lo que tiene de interesante es que conecta a estos chicos con mentores y que los ayuda a construir networks. Hoy no se trata sólo de lo que sabés sino de a quién conocés", reconoce. En 2017, la fundación anunció un compromiso de 100 millones de dólares para brindar a 500.000 jóvenes oportunidades que ayuden a aumentar su empleabilidad.

También está "Citi Accelerator", una iniciativa junto con "Living Cities", que busca acelerar la circulación de las ideas entre ciudades para que puedan aprender unas de otras y adoptar lo que funciona. Se estima que para el 2050 el 70% de la población mundial vivirá en centros urbanos. A su vez, para mejorar la calidad de vida en la ciudad, están aplicando con mucho impacto una idea novedosa que es trabajar a nivel municipal. "Nos dimos cuenta de que los intendentes son grandes agentes de cambio", dice.

A su vez, en 2015 Citi anunció que invertiría 100.000 millones de dólares en un plazo de 10 años para financiar el crecimiento sostenible. "Ya más del 75% está colocado en la mitad de ese lapso", apunta McHale. El objetivo anterior por 50.000 millones de dólares fue anunciado en 2007 y se cumplió con tres años de antelación.

"Si queremos estar 200 años más, es mejor mirar lo que pasa a tu alrededor. La crisis nos ayudó a darnos cuenta de que no sólo se trata de generar ganancias. Estos esfuerzos además no sólo benefician a la comunidad sino a nosotros mismos. El día que la fundación ya no tenga nada que hacer, ésa va a ser la medida de nuestro éxito".