La estrategia de Macri para llegar a octubre sin buenas noticias

La economía dominará el debate de la campaña. De ello está convencido el Gobierno pese a sus esfuerzos por intentar colar en la discusión proselitista otros ejes como la seguridad y la corrupción. Con esa definición, el principal desafío para quienes rodean al presidente Mauricio Macri se inscribe en la necesidad de resolver la disyuntiva de llegar a octubre sin buenas noticias para anunciar en el terreno en el que justamente se librará la gran batalla electoral. La fórmula para sortear esa dificultad está en plena elaboración en el laboratorio de ideas del oficialismo, pero desde el vamos supone tres condiciones necesarias: que la cotización del dólar se mantenga estable en los próximos meses, que ello redunde en una desaceleración del nivel de inflación mensual y que, finalmente, Cristina Fernández de Kirchner sea la rival de Macri en una elección que, aventuran en la Casa Rosada, se estructurará como una contienda fuertemente polarizada.

Las próximas semanas serán clave para la apuesta oficial de llevar tranquilidad al mercado cambiario. Confían en que el ingreso de divisas proveniente de la liquidación de exportaciones sumado al desembolso del Fondo Monetario que servirá para volcar al mercado u$s 9600 millones hasta fin de año permitirá contener la suba del dólar y a la par ofrecer señales más efectivas de certidumbre. En el Gobierno descuentan que ello redundará en pocos meses en una caída a la mitad en el nivel de inflación mensual (creen que se podría ubicar por debajo del 2% a partir de mayo, cuando -además- no están previstos nuevos aumentos de tarifas), lo que sumado a la aplicación de las subas salariales acordadas en la ronda de paritarias, el incremento de jubilaciones y planes sociales, posibilitará reactivar el consumo en la previa al desafío electoral.

Claro que el Gobierno evitará publicitar esas expectativas. "No podemos hacer más pronósticos económicos porque nunca se cumplen", asegura un referente clave de la mesa chica que aconseja al Presidente. Y completa con la idea de que el discurso del mandatario deberá obviar los extremos: ni derrochar optimismo ni recurrir a un tono pesimista. "Lo de repetir el pedido de ‘aguantar’ tampoco", advierte el mismo dirigente.

Pero la condición más necesaria en la ingeniería oficialista para llegar a las elecciones con oxígeno suficiente para sostener el proyecto reeleccionista es que Cristina sea candidata. En la Casa Rosada están tan convencidos de que la ex presidenta dará la pelea que no conciben ningún plan alternativo a esa disputa que, aseguran, consagrará una escena profundamente polarizada. Sugieren que a lo sumo CFK podría terminar ungiendo a un referente de su propio sector, pero rechazan cualquier posibilidad de un renunciamiento de la ex mandataria para favorecer el proyecto de Roberto Lavagna o Sergio Massa. "Ninguno le va a dar garantías", argumentan. E impugnan la alternativa de que los votos K puedan ir a respaldar otra postulación, como la de Lavagna.

Mientras aguarda que CFK rompa el silencio, el macrismo empezó a atender otro frente más urgente: la estabilidad de su vínculo con el radicalismo. Para ello, luego de volver a sumar a los gobernadores de la UCR a la mesa política responsable de la toma de decisiones, inició una negociación que podría decantar en la unción de un referente radical como compañero de Macri en la fórmula. El gusto de la Casa Rosada apunta al mendocino Alfredo Cornejo. Pero esa posibilidad es solo una parte de una negociación más amplia, donde también se cuela la discusión por el armado de las listas de candidatos legislativos de Cambiemos.