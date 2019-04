¿Ya no alcanza el núcleo duro para ganar la reelección?

Si hay algo que ha demostrado el gobierno de Mauricio Macri en casi 40 meses de gestión es no ser afecto a escuchar posiciones que difieran de las suyas y las de su círculo íntimo, menos aún, a tener en cuenta a sus socios políticos a la hora de tomar decisiones. La estrategia rindió un tiempo, pero con la economía en terapia intensiva y sin signos de reanimación a la vista, el escenario cambió.

Ni siquiera en el peor momento de la crisis cambiaria, a mediados del año pasado, cuando se le pedía a gritos un cambio de Gabinete que oxigenara su gestión, Macri le abrió el juego a sus aliados radicales y tampoco quiso ceder a su repetido reclamo de mayor participación en las decisiones del Gobierno. De la mayoría de las medidas de política económica, hay que decir, la UCR se enteró por los diarios. Sin embargo, el deterioro creciente de la economía, que sigue sin dar señales de recuperación ya entrado el año electoral, y el riesgo cierto de una ruptura en Cambiemos bajo la amenaza de los radicales díscolos de alinearse detrás de una candidatura de Roberto Lavagna, parece haber llevado a Macri a repensar esa estrategia.

Así, el Gobierno hizo trascender que esta vez estaría dispuesto a abrir una instancia de negociación por el cargo de Vice con la UCR, presionado –claro está- por la posibilidad de que el partido de Yrigoyen abandone el redil y no renueve el contrato político que selló con Cambiemos en la Convención Nacional de 2015 y que catapultó a Macri al poder.

La pregunta es si tamaña "generosidad" macrista para con sus aliados no llega demasiado tarde. O, en tal caso, si resultará suficiente para retenerlos.

Al parecer, no todos piensan los mismo dentro de la UCR. Mientras algunos dirigentes como el diputado José Cano recibieron con entusiasmo la posibilidad de sumar a la fórmula a un radical, entre los críticos de Cambiemos sigue el malestar. "Ahora que el PRO está por perder las elecciones se acuerda de la UCR. La propuesta es tardía y una falta de respeto", se le escuchó decir al presidente de la Convención Nacional, Jorge Sappia, al enterarse de la convocatoria del Gobierno a los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes) a una reunión en la Casa Rosada la semana próxima para empezar negociar.

Se sabe; Sappia junto a Federico Storani y Ricardo Alfonsín se anotan en el grupo de radicales díscolos que no descarta un acercamiento electoral con Roberto Lavagna.

El politólogo Julio Burdman hacía ayer la siguiente lectura sobre el replanteo del Gobierno a sus socios: "Macri no se puede dar el lujo de perder a los radicales. El principal riesgo para el Presidente es perder el apoyo propio, que se parta su electorado en dos, cuando hay un 30% de no peronistas que siempre van a votar la opción no peronista. La fortaleza de Macri, a pesar de la falta de resultados económicos, es que mantuvo unificado ese electorado, que va a ir siempre donde esté el liderazgo de este segmento del voto. Por eso su gran riesgo ahora es que en una escisión de la coalición surjan personajes como Martín Lousteau o Facundo Manes que le quieran sacar ese voto".

Y agregaba: "Si Macri no hace una transformación sustancial de la oferta de Cambiemos, inclusive con nuevos aliados, va a tener problemas para generar un electorado lo suficientemente amplio como para ganar".

¿Estará dispuesto el Presidente a abrir los márgenes de su coalición para seguir siendo competitivo y tener chance en octubre? El reloj corre y los tiempos se acortan.