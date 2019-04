Hay corresponsales periodísticos extranjeros que nos definen deprimidos con el bolsillo roto y el ánimo por el suelo al no ver la luz del túnel a lo largo de los próximos meses... o mucho más. Es una ironía : cierta juventud no conoce que hemos vivido situaciones iguales o peores en el pasado. Logramos salir de ellas a un gran costo y con pérdidas monumentales. Y a muchos la actual crisis los abraza en plena madurez, cuando las fuerzas son menores. El país es como un laberinto donde resulta difícil encontrar la luz.

El crecimiento de la pobreza, que ya afecta a 13 millones de argentinos, es un problema más que se suma a otros vacíos importantes. Los ejes son la falta de alimentación (el 46% de todos los niños del país), el desamparo , las enfermedades existentes y las que pueden arribar por la falta de agua potable y cloacas.

Son dimensiones extremas, pero en la misma trinchera hay que agregar la sofocación de lo que fue, en algún momento, la clase media y ahora quedan solo recuerdos. Los incrementos de las tarifas, la presión impositiva, la recesión, la inflación imparable, la ausencia de expectativa de que todo esto se revierta en el corto o mediano plazo han hecho añicos la posibilidad de soluciones inmediatas.

El próximo gobierno, el que surgirá, necesitará tiempo y amplias negociaciones para comenzar a estabilizar la embarcación. El consenso resultará imprescindible, quieran o no quieran los habitantes, por los preconceptos y la grieta que se han ido ensanchando. De lo contrario se corre el peligro de la existencia de varias Argentina y no de una sola, ordenada, respetuosa de la ley y con técnicos que sepan por donde se encuentran las soluciones.

Según los conocedores, la estructura social argentina ha quedado conformada de la siguiente manera: 5% de la población es rica y sus familias ganan un cuarto de millón de pesos por mes. Luego, la clase media está partida por la mitad: la alta , con ingresos superiores a $ 80.000 y la baja, cuyas entradas superan levemente los $ 25.000. Después viene el desierto.

No es la primera vez que el país debe cargar con la tremenda responsabilidad de la pobreza. Desde el "Rodrigazo" (en 1975), a partir del cual cayó López Rega, el mandamás de las Tres A y signó el destino de Isabel Perón y achicó considerablemente a la clase media, la pobreza osciló entre un 20% a un 55% de la población urbana a lo largo del 2002, el año del default.

Hay que colocar en el cómputo la hiperinflación de 1989-1990,el hundimiento definitivo de una convertibilidad que no daba para más desde cinco años antes, en 2001 y 2002, con la cifra más alta de pobres. Es verdad que pesaron factores externos. Pero por sobre todo incidieron la débil, casi marchita marcha de la economía, las alzas del dólar, el desempleo, el castigo de cierto cuentapropismo. Para ubicarnos históricamente, la población era menor que la de ahora y la pobreza llegaba a menos del 4% pocos años antes del "Rodrigazo". De aquello han pasado cuarenta años. Hoy también se mencionan a los factores externos y se disminuyen las incapacidades propias de la gestión.

Hasta el peronismo tuvo pobreza, una realidad que se oculta y los seguidores descreen. Las "villas miseria" que habían surgido con la depresión de los años treinta por la inmigración interna de las provincias y el campo a la gran ciudad en búsqueda de trabajos continuaron. El proceso lo describe el escritor y periodista Bernardo Verbitsky (1907-1979) en su libro "Villa Miseria también es América". En la segunda presidencia de Perón, golpeada por una gran sequía, y la liquidación creciente de activos y tenencias esas "villas miseria" eran palpables a la vera del Riachuelo y apenas se cruzaba la General Paz.

Hoy hay economistas de la oposición (el caso de Claudio Lozano, en base a sus propias investigaciones) que, pese a respetar al Indec, juzgan que la pobreza es mayor a la anunciada y se acercaría al 36%. "Hay más de 16 millones de pobres" asegura. El año pasado habría comenzado con 11,3 millones y terminado con un poco más de 16 millones.

Si se siguen los lineamientos del Informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina dependiente de la Universidad Católica Argentina los ejes para analizar la pobreza actual es que las privaciones de mayor incidencia , aunque con variaciones, fueron el "acceso a servicios básicos", a "recursos educativos" y al "empleo y la seguridad social". El año pasado tres de cada diez hogares se encontraba afectado en alguna de estas dimensiones. La privación con relación a la "vivienda digna" afectaba en 2018 a una de cada tres personas (el 21% de los hogares). Luego, en 2018, 6 de cada 10 hogares presentaba al menos una carencia en derechos sociales y económicos.

El crecimiento de la pobreza por ingreso es la más alta desde 2002, superando la de 2014 y la de 2016 cuando aumentó cuatro puntos porcentuales. Ergo: la década se considera perdida. En grandes pantallazos la aparición oficial de tres millones de nuevos pobres se extendió a partir de la crisis cambiaria de 2018. A ello se fueron montando el parate recesivo, la inflación, el despido de personal (en blanco y en negro) y fábricas paradas en un 50%.

Hay consenso, entre los especialistas en desarrollar nuevas metodologías para la medición de la pobreza. En la actualidad se realiza a través de los ingresos corrientes de los hogares. Se basa en el supuesto de que los ingresos permiten a los hogares adquirir los bienes y servicios que necesitan para garantizar su calidad de vida y bienestar.

Pero todos afirman que la pobreza, como las condiciones de vida que experimentan las personas y los hogares pueden ser medidas de diferente manera a como se hacen en la actualidad. Cuando se habla de pobreza se remite a un conjunto amplio de Tratados Internacionales y a la misma Constitución Nacional, acerca de los derechos del ser humano, inalienables, absolutos e indivisibles y que obligan a los Estados a garantizar su cumplimiento.

Por ejemplo, en cuando a alimentación y salud los indicadores son la inseguridad alimentarias (reducción de comida), la ausencia de cobertura de salud y sin acceso a médicos y medicamentos. Cuando se habla de "vivienda digna" se liga al hacinamiento (tres o más personas por cuarto) o la precariedad del hábitat (casillas, ranchos, piezas de hotel) y al déficit en el servicio sanitario.

Cuando el capitalismo crujió y no se encontraron soluciones en la década del treinta del siglo pasado la pobreza se extendió a lo largo del mundo conocido pero tuvo un especial hundimiento en los Estados Unidos. Cuando el país entró en guerra tras el bombardeo de Pearl Harbor y la declaración bélica contra el país por parte de Hitler se convocó a todos los jóvenes para agrandar un ejército prácticamente inexistente entonces. Muchos habían sido niños-adolescentes en esos años treinta. Los servicios médicos descartaron al 25% de los que se presentaron. Presentaban por sobre todo raquitismo, déficit alimenticio y otras enfermedades derivadas de la miseria.

En la otra cara de la moneda aparecen las diferencias con los índices de pobreza. Según se publicó en este diario (viernes 29 de marzo) el sector privado pegó un salto importante hacia el dólar. Compró u$s 64.300 millones desde 2016. Pero en lo que lleva de transitado 2019 adquirió u$s 36.800 millones. Los bancos detallan que los depósitos en dólares son récord y superan los u$s 30.000 millones. Al mismo tiempo empresarios en crisis severa y ciudadanos de pie, algo más de 650.000, se desprendieron de sus billetes en el mercado de cambios para poder cumplir con sus obligaciones o, sencillamente, para "llegar" a fin de mes.

No se pueden enmarcar los procesos que se suceden diariamente en la Argentina. Nada es definitivo ni terminante. Pero sí todo es muy precario.