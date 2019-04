Brasil: Guedes defendió en el Congreso la jubilación privada

El ministro de Economía, Paulo Guedes, presentó en el Congreso de Brasil el proyecto de reforma Previsional y defendió la implementación de un Sistema de Capitalización que tomará forma en esta etapa de manera incipiente.

En su discurso selaño que el "actual sistema de jubilación" está condenado a la desaparición y que ya no hay más recursos para financiar el sistema. Según señaló el gastos público para el rubro creció de forma galopante y recordó que, en 2018, el sistema previsional se llevó R$ 700.000 mil millones de reales (cerca de u$s 180.000 millones) y el gasto en educación fue de 70.000 millones, es de cir el 10%.

El ministro tambipen mencionó la situación Río de Janeiro que tiene dificultades para pagar salarios debido la cuestión de la seguridad social.

Si "no tenemos coraje" para resolver el problema nuestros hijos y nietos sufrirán lo mismo que Río de Janeiro", remarcó.

Guedes planteó que esta reforma es sólo la primera etapa, pero que en el futuro el país irá hacia el sistema de capitalización privada cuando se sancione una ley complementaria.

Ese sistema -defendió- "no tiene bomba demográfica. El joven que va a jubilarse no depende de otro joven en el futuro. Él mismo va acumulando", dijo.

Respecto a las críticas que sostienen que con ese sistema en algunos países hay muchos que cobran jubilaciones por debajo del salario mínimo, señaló que piensan en un sistema de compensación a través de descuentos impositivos, como "alícuotas negativas de Impuesto a la Renta" para las personas necesitadas.

El ministro utilizó como ejemplo que si un trabajador que llegó al momento de jubilarse le corresponden 750 reales de beneficio en un escenario con salario mínimo de 1000, tendría derecho a un impuesto de renta negativo equivalente a 250 reales.

Aclaró, sin embargo, que no propondrá la ley complementaria para avanzar en el sistema de capitalización si el Congreso hace demasiados cambios al proyecto previsional original. "Si ustedes prefieren que sus hijos y nietos de generaciones futuras sufran problemas como hoy en algunos estados que no están pagando salarios, entonces no voy a lanzar un sistema de capitalización. No soy irresponsable ", dijo. Pero, dijo, que de todas formas "no hay escape", "Brasil tendrá que resolver el problema fiscal".