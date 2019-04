La industria sigue en baja pero muestra algunas señales de rebote

La actividad industrial sigue sin repuntar y eso volverá a evidenciarse hoy con la difusión del Índice de Producción Industrial (IPI) manufacturero de febrero. Así el indicador oficial se encamina a hilvanar diez meses de fase negativa para la que luz al final del túnel todavía aparece entre penumbras.

De acuerdo con distintos analistas, la industria tocó un piso de baja entre noviembre y diciembre últimos. Pero desde entonces se mantiene en esos bajosniveles, consecuencia principalmente de las bajas performance de las ramas ligadas al consumo interno, fuertemente afectado por la caída del poder adquisitivo de los salarios, y de las que dependen de Brasil, que aun sigue siendo una incógnita en cuanto a crecimiento y eventual tracción de la actividad argentina.

El golpe de la recesión en la industria se hizo evidente con el IPI oficial de enero había mostrado una retracción de 10,8% interanual, que había seguido al derrumbe de 14,8% registrado en diciembre de 2018, también en relación al mismo mes del año anterior.

Fausto Spotorno, director de Estudios Económicos de Orlando Ferreres (OJF), explicó a El Cronista que de acuerdo a los datos que relevan la actividad industrial se encuentra, en términos desestacionalizados, hace un cuatrimestre en los mismos niveles "de piso".

Aunque no contaba con estimaciones del pasado mes, estima que la situación de estancamiento se mantendrá al menos también en marzo y que recién desde abril se podrían empezar a vislumbrar repuntes aunque muy focalizados en sectores fuertemente vinculados a la actividad agropecuaria y la construcción, una actividad que capeó un poco mejor que la industria la crisis.

Según el relevamiento industrial de OJF, el IPI de febrero retrocedió 9,2% contra el segundo mes de 2018, y marcó un baja marginal de 0,04% en términos desestacionalizados contra el primer mes.

Por su parte, la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (Fiel) calculó en 7,1% la retracción del IPI en el segundo mes de este año, en la medición interanual; pero con una mejora de 1,7% en términos desestacionalizados contra el mes previo. Así, destacó la entidad, la fase contractiva de la industria acumula 14 meses, y "ha mostrado una moderación en la dinámica de caída de la actividad, equivalente al 7,1% anual, contra la baja de 14,3% promedio de las últimos diez recesiones industriales.

"Vemos recuperación para el segundo trimestre solo para actividades ligadas al agro, como maquinaria agrícola, máquinas; agroquímicos, el procesamiento de soja (fuertemente afectado entre abril y junio del año pasado por el recorte productivo que dejó la sequía)", indicó Sportono ante la consulta de este diario.

El economista también consideró que Construcción puede mostrar recuperación, pero reforzó que el resto de las actividades deberá esperar al tercer trimestre.

Eso porque los sectores fabriles volcados al consumo masivo están fuertemente ligados a una recomposición de los ingresos que "se va a ir dando" a medida que corra el año. "La recuperación más clara se verá a partir del tercer trimestre, siempre que no hay una disparada de la confianza o una nueva corrida", planteó Sportorno, quien puntualizó que ese escenario "no es el más probable, pero no por eso descartable".