Deuda: estiman que su relación con PBI, tasas y plazos no son tan preocupantes

“Una mirada distinta a los números de deuda pública”. Así se titula el editorial del último informe de la consultora Econviews, que dirige el economista Miguel Kiquel, donde se vuelca un análisis que contrasta con el tono de alarma que inundan la mayoría de los estudios sobre el tema, y donde también se delimita de las formas de cálculo oficiales sobre el peso de las obligaciones externas sobre la economía nacional, que abonarían esas miradas llenas de dramatismo que se disipan en cierta medida si se usara una metodología alternativa.

Según Econviews, “hay algunos elementos positivos pero poco mencionados cuando se habla de la deuda pública”. El trabajo se refiere, primero, a la forma de calcular la relación de la deuda con el PBI, que “que aumentó considerablemente tras la devaluación del año pasado, dado que el 75% de la deuda se encuentra en moneda extranjera”. Para Econviews calcular la deuda en relación al PBI mediante la foto del último trimestre, como hace la Secretaría de Finanzas, carga las tintas sobre el problema de la deuda porque captura a pleno todo el impacto de la devaluación. Pero “dado que el PBI es un flujo anual, nos parece más razonable y es más estable evaluar el peso de la deuda respecto al PBI promedio de los últimos cuatro trimestres”.

Fuente: Econviews

“La deuda bruta equivale a USD 345 mil millones, lo que representa casi el 90% del PBI del cuarto trimestre de 2018 -frente a casi el 60% del PBI un año atrás-, según la metodología oficial que usa la Secretaría de Finanzas. No obstante, si se considera el PBI de todo el año 2018, la deuda bruta representa el 70% del PBI. La diferencia aparece cuando hay cambios abruptos en el tipo de cambio real”, razona el trabajo.

Y agrega: “La deuda neta, que excluye a las tenencias del sector público, asciende a unos USD 220 mil millones, lo que representa 57% del PBI según la metodología oficial y 45% de acuerdo a la metodología alternativa”. Para Econviews, calculado de esa manera, “el ratio de deuda neta es bastante similar al de otros países de la región como Brasil”.

Fuente: Econviews

También relaja algo el análisis cuando analiza la deuda con acreedores privados, a la que considera “ bastante similar a la del año 2007 (unos u$s 150 mil millones)”. Reconoce, sin embargo que igualmente “lo que debería preocupar en el caso argentino es sobre todo que la deuda se encuentra mayormente en moneda extranjera”.



Sobre las tasas también ofrece una mirada alternativa: “Algo positivo y poco mencionado es que la tasa de interés promedio de la deuda en dólares con acreedores privados y multilaterales es del 5.7%. Esto se debe a que el financiamiento de los multilaterales es más barato y a que los bonos sobre todo más largos tienen cupones de interés bastante bajos. También que la vida promedio de esa deuda ronda los 9 años y que el perfil de vencimientos no presenta una concentración importante en los próximos años. Los vencimientos de bonos en dólares son poco más de u$s 5 mil millones por año hasta 2023, con la excepción del 2022 cuando alcanzan unos u$s 10 mil millones. No son cifras preocupantes”.

Fuente: Econviews

Luego, el trabajo pone una serie de condicionalidades a la posibilidad de que el nivel de deuda se mantenga en términos manejables: “Si en los próximos años el resultado fiscal logra converger hacia un superávit primario de 1.5% a 2.0% del PBI, la deuda neta -que hoy se ubica en USD 220 mil millones- se estabilizaría en torno a los u$s 240 mil millones. Si la economía crece y el tipo de cambio real se aprecia lentamente, la relación de deuda a PBI irá disminuyendo. La mayor parte del financiamiento con el FMI vence en 2022-2023, con lo cual otro desafío será refinanciar buena parte de esos vencimientos. Apuntalar las exportaciones y el resultado fiscal en los próximos años será la clave para comprimir el riesgo país y recuperar el financiamiento en el mercado internacional”.