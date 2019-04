Paseo del Bajo y estaciones de subte, las inauguraciones de Larreta hasta las PASO

El Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta se prepara para tener los dos meses "soñados" de cualquier Ejecutivo en donde vivirá un continuado de inauguraciones.

Aunque en la sede de Parque Patricios niegan que sean actos de campaña sino que "es gestión", a nadie se le escapa que en un año electoral y de muy pocas noticias buenas para mostrar por parte de Cambiemos, Larreta podrá sonreír en la previa a las PASO.

El cronograma arranca con la inauguración durante abril de la ampliación peatonal de la avenida Corrientes. La obra que tuvo un costo aproximado a los 370 millones de pesos y que amplia la acera en 14 cuadras entre Callao y Libertad.

En segundo paso y ya para mayo, el Jefe de Gobierno cortará la cinta de tres estaciones del subte E entre Plaza de Mayo y Retiro. Para mediado de mayo, y luego de doce años de que fueran anunciadas, se inaugurarán las estaciones Correo Central, Catalinas y Retiro.

La obra que llevó una inversión de $ 3.000 millones estará operativa para cuando se empiece a aplicar el segundo aumento y la tarifa de subterráneo alcance los 21 pesos.

Pero una vez terminado esa inauguración, Larreta tendrá los platos fuerte. Con mayor cobertura y con la presencia de autoridades nacionales, el Jefe de Gobierno se subirá al tren del ramal Mitre que viajará por el viaducto. Según confiaron fuentes de la Ciudad, la obra estará concluida para el 25 de abril pero durante dos semanas se realizarán diferentes pruebas en donde el ferrocarril circulará sin pasajeros.

Una vez terminadas las pruebas el ramal Retiro-Tigre comenzará a transitar por la nueva traza elevada de casi 4 kilómetros y que tuvo un costo de algo más de $ 2.000 millones que fue financiado por el Estado nacional.

Y, finalmente, llegará la hora de la obra más importante. Por lo menos en lo que se refiere al tamaño y el costo: el Paseo del Bajo.

Aunque es un obra de la Ciudad, será la primera que mostrará a las tres figuras de Cambiemos que pelearán la reelección: el presidente Mauricio Macri el Jefe de Gobierno Rodríguez Larreta y la gobernadora Vidal, inaugurando una obra.

Para mediado de mayo está previsto que empiecen las pruebas y a finales de mayo los tres cortarán la cinta que inaugurará el Paseo del Bajo la obra que conectará las autopistas Buenos Aires-La Plata e Illia. Con un recorrido de 3,9 kilómetros cuando se anunció esta obra se estimó un costo de u$s 650 millones que financiaría la Nación. Pero en ese momento, el dólar cotizaba $ 15,08. Hoy, inflación y fuerte devaluación mediante, el costo en pesos se incrementó alrededor de 150% por lo que la Nación habilitó un conjunto de inmuebles para que sean vendidos para financiar la obra.

Para las post PASO al oficialismo porteño le quedará la inauguración del viaducto del ferrocarril San Martín y la segunda parte del arroyo Vega que duplicará la capacidad que hoy tiene y evitará inundaciones Agronomía, Parque Chas, Villa Ortúzar, Colegiales y Belgrano.