Basta de cheques

Hace dos semanas el comentario de un lector a mi cápsula decía: "¿en este país?, imposible". Por eso escribo, es que a fuerza de repetirnos que no, realmente no podemos cambiar nada, perdemos las esperanzas. Hay que pelearla y no bajar los brazos tratando de mejorar las cosas, no sólo los que gobiernan son responsables, nosotros también tenemos responsabilidad y mucha. La primera cuando votamos.

En campaña discutimos candidatos no planes estratégicos. Todos nuestros políticos dicen que tienen un plan, hace un tiempo todos cargaban a un candidato que decía que tenía un plan, pero nunca lo explicó; ganó contra la 125 y luego se diluyo en el éter. Es común que votemos por el más simpático o por algún anti, pero nunca votamos por alguien que nos presente un preciso y serio plan estratégico. Disculpen pero hasta ahora, nadie en Argentina salvo antes de 1930 planteó seriamente la estrategia y la comunicó antes de ser votado; me refiero a un master plan al cual subordinar todo el resto.

Hay una diferencia entre estrategia, táctica y operación. La estrategia es lo primero, sirve para alinear el resto y cualquier empresa y ni que hablar un país deben tener planteada su arquitectura estratégica, veamos algunos aspectos de ella:

-Se trata del proyecto de alto nivel para la adquisición de nuevas competencias, nuevas funcionalidades o migración de competencias existentes.

-Es el plano para convertir el sueño de lo que queremos ser en realidad. No ideas vagas, sino más precisas.

-Es lo que debemos hacer ahora mismo para interpretar el futuro e identificar las principales capacidades que hay que abandonar, modificar o construir.

- Debe publicarse, si no se debate, acuerda y entiende; nadie sabe hacia dónde vamos.

Los partidos, deben dar a conocer claramente cada plan estratégico y "el pueblo" decidir y votar. El que perdió acompaña o se muda. Partidos y políticos nos han estafado durante décadas, porque no comunican sus planes estratégicos en campaña, sólo sonríen, besan gente y plantean sus expresiones de deseo sin explicar el cómo y el porqué. Hasta ahora, hicieron lo que pudieron o les convino. Para justificar, construyeron historias y relatos en general contradictorios avalados por nuestra mala memoria.

La lista es larga y empieza el siglo pasado, nunca hubo reformas profundas: laboral, impositiva, jubilatoria, sindical, educativa, del gasto, del futbol, de la justicia, del Estado, pobreza, inseguridad. Me gustaría votar sin otorgar un cheque en blanco, a ver si esta vez nos comunican antes, claramente y sin esconder que pretenden hacer con nosotros. Pero me olvidaba, claro, si ya se: ¿en este país?......imposible.