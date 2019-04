Termina de definir el Gobierno con el FMI cómo será venta de dólares

El equipo económico liderado por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, se verán con la cúpula del Fondo Monetario Internacional la semana próxima en Washington, justo en los días previos a que el 15 de abril comiencen las ventas de dólares del Tesoro por u$s 60 millones por día.

Allí, los funcionarios argentinos, acompañados por el secretario de Finanzas, Santiago Bausili, participarán de la Asamblea de Primavera (boreal) del FMI y del Banco Mundial, que es entre el 12 y el 14 de abril. No obstante, a mediados de la próxima semana ya estarán en Washington ya que se desde el miércoles 9 empiezan las reuniones de preparación.

Ese mismo miércoles se difunde además el Panorama Económico Mundial (WEO, por sus siglas en inglés), en el que se actualizarán las proyecciones sobre evolución del PBI y de la inflación del mundo y de Argentina, en concreto. Ya el director del organismo para el Departamento Occidental, Alejandro Werner, reconoció que la inflación en el país estaba "más arraigada" de lo que preveían y adelantó que iban a subir los pronósticos para la evolución de los precios. Claro, hasta ahora el Fondo vaticinó que el IPC iba a crecer un 20% en el año y que la economía iba a caer un 1,7%.

Estas previsiones se contrastan con las del Gobierno: en un principio trabajaban con una inflación de 23%, porcentaje que fue elevado hasta un 32% ahora, previsión con la que trabajan en los pasillos oficiales, aunque no lo reconozcan de manera explícita.

Sobre el pronóstico de crecimiento, en el entorno de Dujovne era más optimistas que el FMI, de una caída de 0,5% del PBI, principalmente por la diferencia de visiones entre el impacto de la política monetaria restrictiva que lleva a cabo el Banco Central, y que fue reforzada en las últimas semanas tras el recrudecimiento de la inflación.

La agenda de los funcionarios argentinos en Washington aún no está terminada de definir, pero un encuentro con la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, sería entre el miércoles y jueves. Si bien será un encuentro más protocolar, será una nueva ocasión en la que desde Argentina se hable de la venta de dólares por parte del Tesoro, que comienzan el lunes 15 de abril, por u$s 60 millones por día hasta finalizar con u$s 9600 millones.

Desde el FMI se buscó que este esquema se despegue lo más posible de las elecciones. Es que en el organismo abogan por un tipo de cambio flotante, sin intervenciones en el mercado de cambios. Por eso es que, si bien el año pasado las subastas de dólares del Tesoro llegaron a ser por hasta u$s 150 diarios, en esta ocasión se comprimió esa cifra a u$s 60 millones.

Más allá del impacto en el mercado de cambios, en una plaza con avidez por divisas en el escenario pre-electoral, el objetivo es también hacerse de pesos con la mirada puesta en diciembre, contó una alta fuente de Hacienda: ese mes es el que estacionalmente hay más necesidad de caja.

La reunión de primavera del FMI y el BM se va a dar justo días después de que el Directorio Ejecutivo del organismo se encuentre este viernes para definir aprobar la tercera revisión del préstamo stand-by con la Argentina. Tras el encuentro se gatillará el cuarto desembolso, por u$s 10.870 millones.

Pero además será clave conocer la letra chica de lo discutido entre los técnicos del organismo, liderados por el italiano Roberto Cardarelli, y el Gobierno, que estará contenido en el nuevo staff report y la carta de intención firmada en el marco de esta tercera revisión.

De esta manera, si todo sale como en los anteriores envíos de dinero desde el organismo, el martes 9 de abril los fondos deberían llegar a las arcas del Tesoro, puntualmente, a la cuenta que el Gobierno tiene dentro del Banco Central.

Hasta ahora, los desembolsos del FMI -excepto una parte del primero-, fueron de manera exclusiva para pagar deuda en moneda extranjera. No obstante, desde el 15 de abril se irán cambiando u$s 9600 hasta fin de año a la plaza local.