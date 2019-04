Los bancos acusan de deshonesta a Apple por su nueva tarjeta de crédito

La llegada de un nuevo jugador de peso en un mercado muy competitivo suele provocar quejas y resistencias de los que ya se encuentran desde hace tiempo en él. Como muestra están las peleas entre los taxistas y los choferes de Uber en distintas partes del mundo, o los alojamientos desregulados que ofrece Airbnb, contra los hoteles y hospedajes registrados.

En el caso del mercado de servicios financieros, la llegada de Apple con su nueva tarjeta de crédito "Apple Card" está haciendo chirriar los dientes de muchos bancos, que ven con preocupación, pero también con bastante fastidio, el desembarco de un gigante de la tecnología en un coto de caza ajeno.

Desde hace rato que el sector bancario sabe (y teme) cómo va a ser el futuro de esta industria, donde la tecnología va a pesar cada vez más (a través de la digitalización primero, y la inteligencia artificial después), en detrimento del modelo tradicional que dominó casi un siglo.

Por eso los principales grupos bancarios internacionales han estado focalizándose en adaptarse a este nuevo paradigma, con la incorporación de procesos y herramientas que les permitan ofrecer muchos de los servicios de toda la vida bajo un formato totalmente distinto.

Bárbaros a las puertas

Sin embargo, el apetito de compañías tecnológicas como Apple no debería extrañar,puesto que esta empresa posee gran parte del conocimiento que requiere el futuro de los servicios financieros. Tarde o temprano, los bárbaros iban a llegar a las puertas de la fortaleza bancaria para buscar cómo ingresar.

Después de lanzar "Apple Pay", el servicio de pago a través del celular que empezó a funcionar en 2014, la compañía con sede en Cupertino, California, se prepara para comercializar una tarjeta de crédito, la "Apple Card".

Este plástico (en realidad su material es de titanio, así que la palabra que se popularizó como sinónimo de "tarjeta" podría terminar quedando en desuso) fue concebido por la compañía, en asociación con el banco de inversión Goldman Sachs y la empresa emisora de tarjetas de crédito y débito Mastercard.

En una primera etapa, será lanzada en julio en el mercado estadounidense, para luego comercializarla en el Reino Unido y Australia. Por más que los ejecutivos de Apple la hayan presentado como un paso adelante en el concepto tradicional de las tarjetas, la realidad muestra que no sería tan revolucionaria como la publicitaron.

Poco novedosa

En primer lugar, porque la Apple Card estará asociada indefectiblemente a una cuenta bancaria, que pertenecerá a Marcus, la banca minorista desarrollada por Goldman Sachs. Para suscribirse, habrá que hacerlo desde un iPhone y, para pagar, funcionará como con el servicio Apple Pay. Si un comercio no lo acepta, quedará como opción usar la tarjeta de la manera tradicional.

En cuanto a las novedades que quiere brindar Apple, habrá una aplicación para que los usuarios puedan administrar sus gastos, revisar sus cuentas y pagar sus facturas. Pero lo más contracultural, y este es uno de los puntos que temen los bancos tradicionales, es que la compañía no piensa cobrar un centavo por el servicio, ni siquiera por la mora en el pago o por superar el límite.

Además, la empresa promete cobrar en EE,UU, tasaspor debajo de las del mercado, con un piso del 13,2%, cuando la tasa promedio en el cuarto trimestre de 2018 fue del 14,7%, según datos de la Fed. Por último, como otra novedad, la compañía ofrece reintegros sobre las compras realizadas (del 2% cuando se haga con Apple Pay, y del 1% cuando la tarjeta se use de la manera tradicional).

En general, estos servicios ya están siendo prestados por distintas entidades: desde una app para gestionar las cuentas, los reintegros sobre las compras, o incluso la emisión de tarjetas metálicas. "Probablemente, Apple Card no revolucione el mercado estadounidense de tarjetas de crédito, en la medida en que sus principales funcionalidades son similares a las que ofrecen líderes como el Citigroup o el JP Morgan Chase. Quienes se suscriban lo harán sobre todo porque aman la marca", afirmó Ted Rossman, analista de CreditCards.com.

A la defensiva

Sin embargo, para los bancos llega un adversario de peso, que además posee la mayor capitalización bursátil del mundo, lo que significa que su billetera es la más grande. A título comparativo, el mayor banco a nivel global es el JP Morgan Chase y su valor de mercado es un 40% del de la empresa de tecnología.

"Es un puñal por la espalda para muchos bancos que, al principio, cooperaron con Apple para lanzar su sistema de pago Apple Pay. La idea era educar al consumidor a pagar con su móvil, pero permaneciendo como cliente dentro del banco", afirmó un alto ejecutivo del sector, que ve cómo la compañía fundada por Steve Jobs y Stephen Wozniak apunta a la desintermediación en el rubro de los servicios financieros.

El consenso entre los bancos es que esta tarjeta de Apple puede convertirse en un verdadero caballo de Troya para ingresar al mercado o, tal vez, que el producto anterior (Apple Pay) ya lo haya sido. Como si fuera un zorro que se metió en el gallinero, pero invitado por las mismas gallinas.

"Lo que vemos por ahora es una tarjeta de crédito, no una oferta de productos bancarios. Pero en realidad, no conocemos el alcance de este anuncio, porque podría ir más lejos", aseveró el mismo banquero, que entiende que las entidades más interesadas en esta clase de asociaciones con el gigante californiano son aquellas cuya banca minorista es la menos desarrollada, tal el caso de Goldman Sachs. "Son bancos fuertes en el área de inversión y débiles en el área minorista, porque si no, corren el riesgo de canibalizar su propio negocio. Lamentablemente, siempre habrá alguna entidad dispuesta a pactar con ellos", finalizó.