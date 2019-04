Messi, ¿es o no un 'Dios'?: la teoría del papa Francisco

El Papa Francisco es, como se sabe, muy futbolero, además de hicha de San Lorenzo. Pero hoy se puso serio en ese terreno y consideró que llamar Dios al jugador Lionel Messi, como popularmente se lo nombra, “es un sacrilegio”.

Al capitán de Argentina y del Barcelona se lo bautizó como 'D10S', en un juego de palabras entre sus cualidades en el campo y su número de camiseta, el 10. En ese contexto, el periodista español Jordi Évole, al entrevistar al Pontífice, consultó a Bergoglio sobre si identificar al jugador rosarino con Dios se puede considerar sacrilegio.

"En teoría es un sacrilegio, no se puede decir", respondió, con una media sonrisa, el Papa. A continuación le cuestionó a Évole sobre si creía que Messi es realmente Dios. "Yo no lo creo, ¿vos lo creés?", le interpeló el Papa, a lo que el presentador dijo que sí, pero él no. "La gente lo usa como una expresión. Este es un Dios con la pelota en la cancha, pero no es Dios", expresó.