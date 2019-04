Cuáles son los factores que benefician y que complican a la deuda argentina

Los bonos argentinos siguen bajo presión, evidenciando una importante volatilidad y perdiendo terreno en términos de dólares. La incertidumbre política local les pega duro pero también el contexto internacional es complicado. La curva soberana se desplazó al alza, con rendimientos cada vez mas elevados, explicando parte de esta incertidumbre que acecha a la renta fija. De todos modos, no todo es negativo para la deuda argentina y El Cronista recopiló factores a favor que podrían beneficiar a los bonos así como también, elementos en contra y que pesan sobre la misma en este contexto desafiante. El potencial de compresión de spreads y de rebote de los bonos se destacó entre los factores positivos. El tamaño de la deuda y la falta de crecimiento económico, entre los negativos.

Factores que benefician

En cuanto a las positivas, Federico Diez, CEO de Quinquela Fondo agregó que desde la compañía actualmente ven que dos desequilibrios importantes que tenía Argentina y que estuvo siendo corregido en el último tiempo.

“Por un lado vemos que el balance externo estuvo siendo corregido. El déficit de cuenta corriente de 5 puntos del PBI en 2018 se fue achicando por efecto de la devaluación y se espera que alcance al 1,5% sobre PBI este año”, dijo Diez.

A su vez, el CEO de Quinquela remarcó como factor positivo que impacta en la deuda local es la reducción del deficit fiscal.

“Estamos con un programa de ajuste de déficit fiscal y el Gobierno tiene objetivo de achicar el déficit que fue 2,6% en 2018 y busca llevarlo al 0% de déficit primario este año”, explicó.

El tercer factor que identifica Diez en cuanto a los factores positivos es que la valuación de la deuda, comparada con pares Latam o de países similares, nos deja baratos en términos relativos.

“Despejado el riesgo político, hay espacio para que en el corto plazo haya una compresión de spread. Como dato indicativo, vemos que el riesgo país, en los últimos 15 años, operó por encima de 650 puntos. Argentina en los años 2016 a mediados de 2018, Macri tuvo un promedio de 450 puntos. Hoy estamos en 750 puntos. No es de extrañar que si Macri gana o gana una posición con perfil moderado, ese riesgo país pueda ir a 600-650 puntos, al menos. Todo va a depender mucha de la agenda parlamentaria”, comentó.

Marcelo Otermin, head of investments de ICBC Investments Argentina coincidió con Federico Diez al remarcar que el nivel del riesgo país de los bonos locales deja espacio para una potencial compresión de spreads, dado los fundamentals de nuestro país.

“Vemos que al estar 300 puntos arriba de spread de bonos soberanos similares en cuanto a calificación y fundamentals, deja a los bonos locales con un potencial de compresión de spread interesante. La renta fija argentina opera con un riesgo país por encima del que debería, dado los fundamentals”, sostuvo Otermin.

Para el director de inversiones de ICBC Investments Argentina, el nivel de riesgo país al que deberíamos estar operando los bonos locales es de 500 puntos y dicho diferencial se explica por el riesgo político.

“Entendemos que un nivel de 500 puntos es el riesgo que deberíamos tener a mirar calificación de riesgo de argentina y los ratios macroeconómicos. El diferencial actual y los 500 puntos lo asociamos al riesgo político y creo que este es el punto más negativo que tenemos”, comentó el especialista.

Algunos puntos positivos que remarcan los analistas de Bull Market Brokers es que, el acuerdo con el FMI garantiza financiamiento para pagar deuda hasta 2021. Además agregan que el acuerdo permite además, utilizar el FGS para pagar déficit previsional. “Actualmente el FGS tiene una valorización aproximada de u$s 12.000 millones que se pueden utilizar en caso de ser extremadamente necesario, lo que daría aún más respiro en caso de stress”, comentaron.

Por otro lado, desde Bull Market comentaron que las reservas Netas líquidas (sin contar oro y otros activos no líquidos) totalizan hoy día alrededor de u$s 22.000 millones, que se comparan contra u$s 3.500 millones de enero 2016 cuando el Riesgo País valía la mitad de lo que vale hoy.

Finalmente, destacan que bonos como el Bonar 20 (AO20) y el DICA, operan con una TIR elevada y hoy en día, con solo 2 pagos de cupón de estos bonos, se obtiene una cobertura para un Riesgo País hasta 2000 puntos.

Factores negativos

En cuanto a lo negativo que pesa en la deuda, Diez destacó que hoy en día Argentina muestra un alto nivel de endeudamiento en dolares sobre PBI.

“El tamaño de la deuda preocupa. Además, el 50% de la deuda vence en 5 años, lo que implica que hay una carga fuerte de vencimientos de deuda e intereses en el corto plazo. Es decir, el peso de los servicios de la deuda, empiezan a representar el 16% de ingresos corrientes y si se devalúa aún más, dicho pesos puede ser mayor”, alertó Diez.

Otermin tuvo una visión similar y agregó que, al mirar el tamaño de la deuda y al compararlo con el tamaño del sistema financiero, dejó a los bonos argentinos en una postura vulnerable a factores internacionales.

“Cuando vemos el tamaño de la deuda, se observa un monto aproximado de u$s 320.000 bruta y una deuda neta intra-sector público de u$s 200.000. Dicho monto es mucho más alto que la totalidad del sistema financiero doméstico, el cual no llega a u$s 90.000 millones. De esta manera, no hay forma de financiar localmente y se necesita del mercado exterior. Esto nos deja expuestos a la liquidez internacional y cualquier movimiento de tasas para arriba y restricción de liquidez es percibido como negativo”, comentó.

Otro de los factores en contra de la deuda es que la economía Argentina no crece de hace más de 2 años y estamos en un escenario electoral.

Sobre este punto, Federico Diez destacó que “no sabemos la agenda económica luego de las elecciones, lo que implica que no sabemos hacia dónde va la economía argentina luego de las elecciones y que pueda hacer sustentable la deuda. Esto significa que no hay certeza del programa financiero y ello nos pone en una posición de cautela”.

El crecimiento es un factor de preocupación para los analistas de Bull Market Brokers quienes sostuvieron que “si recesión profundiza, impacta en lo fiscal, pero aún más en las elecciones de este año. Además, La inestabilidad cambiaria por culpa de la ausencia de un mercado de cambio digno, genera ruido en el precio de los bonos, es decir, mayor volatilidad.

Finalmente, desde el equipo de research Bull Market agregaron dos factores internacionales que afectan a la renta fija local y los cuales son por un lado, que si Bolsonaro no logra reformas en los próximos meses, se devalúa el real y eso repercutirá directamente sobre el peso argentino. Por otro lado, desde la compañía agregan que habrá que estar alerta a la curva de deuda americana, si persisten los problemas con la curva podría generar una crisis en Estados Unidos.