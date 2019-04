El kirchnerismo busca que la economía acapare la agenda del Congreso

La candidatura de Cristina Kirchner sigue siendo una incógnita. Y es probable que así sea hasta último momento. De todas maneras, en el kirchnerismo ya delinearon diversas estrategias en el marco de la campaña ante la posibilidad de que la ex presidenta finalmente decida pelear por un tercer mandato.

El 22 de junio vence el plazo para la presentación de las listas de precandidatos para las PASO y es probable que, sobre el filo de esa fecha, la ex jefa de Estado confirme si será o no candidata. De todas maneras, en su entorno hay quienes dan por descontado su lanzamiento y consideran que sus chances de ganar en octubre son altas. En su visión, la posible candidatura del ex ministro de Economía Roberto Lavagna –aún sin confirmar, pero cada vez más probable– no les preocupa porque creen que no le resta votos a su espacio, sino al oficialismo. "Los medios lo están inflando", dice un importante referente kirchnerista al hablar sobre la figura de Lavagna y las especulaciones en torno a las chances del ex ministro en un eventual definición en un ballottage.

Pero el espacio que supo tener el poder durante 12 años no se limitará a dar batalla solo durante la campaña electoral, sino que también está preparando el terreno en el Congreso. De hecho, la semana pasada los diputados Agustín Rossi, Cristina Álvarez Rodríguez, Daniel Filmus y Luana Volnovich formaron parte de la iniciativa –junto con otros bloques opositores- de convocar a una sesión especial para tratar este jueves una treintena de leyes de corte social. Una estrategia que apunta a poner en la agenda parlamentaria lo que se convirtió en el talón de Aquiles del Gobierno: la economía.

Si bien admiten que no cuentan con los votos para aprobar esas leyes, la oposición quiere "poner a rodar" el Congreso. Y no darle el gusto al oficialismo de que quede paralizado durante la campaña, como -sospechan- aspira Cambiemos.

En el recinto legislativo y en la previa a las elecciones presidenciales, las leyes que el kirchnerismo impulsará con fuerza serán ambiciosas. Por un lado, una iniciativa para definir la exclusión de los jubilados del pago del impuesto a las Ganancias, tal como instó la Corte Suprema de Justicia la semana pasada en su fallo sobre el denominado 'Caso García'. Sobre este punto en particular, el kirchnerismo no reniega de que jubilados paguen Ganancias, pero consideran que, como lo solicitó el máximo tribunal, debe ser un tema a debatir por el Parlamento.

También, insistirán con un proyecto que ya presentaron, y que tiene que se vincula con el congelamiento de tarifas a los precios del año pasado, y sin que se concreten los incrementos planificados para este año. A esto se le suman una iniciativa que impulsa la creación del boleto estudiantil, y también la denominada ley de alquileres, que perdió estado parlamentario en 2018. El listado se completa con la propuesta para modificar la reglamentación de los créditos UVA, que actualmente se ajustan conforme a la evolución de la inflación.

Sin bombos ni platillos, el kirchnerismo ya se puso en campaña y hacia ese objetivo dirigirá también su estrategia legislativa.