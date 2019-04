Como gesto de buena voluntad China no suma aranceles a autos de EE.UU.

El Consejo de Estado chino decidió mantener la suspensión de aranceles adicionales a vehículos y autopartes estadounidenses, porque así busca "continuar creando una atmósfera buena para las negociaciones comerciales en curso entre ambas partes".

La noticia se divulgó ayer tras la decisión estadounidense de aplazar sus alzas arancelarias sobre importaciones chinas.

En diciembre, China dijo que suspendería unas tarifas adicionales de 25% sobre vehículos y autopartes hechos en Estados Unidos por tres meses. "Esperamos que Estados Unidos pueda trabajar junto con China, acelerar las negociaciones y hacer esfuerzos concretos hacia la meta de terminar las tensiones comerciales".

El viernes, cuando concluía la octava ronda en Pekín, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que las conversaciones marchaban muy bien pero advirtió que no aceptaría nada que no fuera un "gran acuerdo".

La negociación se reanudará la próxima semana en Washington, con una delegación china liderada por el viceprimer ministro Liu He.

En tanto, y luego de tres meses en los que saltaron las alertas por los temores de que los indicadores económicos chinos se vieran fuertemente afectados por la desaceleración económica y la guerra comercial con EE.UU., la industria manufacturera china tuvo un respiro y en marzo, creció seis décimas, luego de tres meses de contracción. Su indicador de referencia, el índice gerente de compras (PMI), se situó en los 50,5 puntos.

En este índice, una lectura por encima de 50 puntos indica expansión, mientras que una lectura por debajo refleja una contracción. El aumento se produjo por un aceleramiento de las actividades de producción y una mejora de la demanda interna.