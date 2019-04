Kiguel: "Los empresarios deberían acompañar al Gobierno en este momento"

El economista Miguel Kiguel, director de la consultora Econviews, consideró que constatar que "el control monetario a rajatablas" que aplicó el BCRA "no bajó después de seis meses la inflación es una desilusión", pero confió que insistiendo por ese camino la suba de precios "va a empezar a ceder".

Kiguel pidió a los empresarios que sean "responsables a la hora de afilar el lápiz y subir los precios, y también criticó la indexación de los salarios, porque a su juicio "hace que no alcance la política monetaria". El siguiente es un resumen del diálogo que Kiguel mantuvo con El Cronista:

- ¿Hace falta un plan de estabilización para frenar el proceso inflacionario?

- Desde octubre, el Gobierno tiene un plan basado en el control de los agregados monetarios y lo viene cumpliendo a rajatablas. Ese plan se diseñó con apoyo del FMI. Es cierto que en estos primeros seis meses no ha dado los resultados que uno hubiera querido. Ver que la inflación de febrero estuvo en 3,8% y la de marzo va andar en niveles parecidos es una desilusión. Creo que se dieron una serie de factores como la suba de la carne, aumentos de tarifas, algunos ajustes que se postergaron a fin del año pasado. Pero me da la impresión de que con esta política monetaria y con esta tasa de interés, la inflación va a empezar a ceder. Uno quisiera que caiga más rápido.

- ¿Cuándo cree que va a empezar a ceder la inflación?

- Todo indica que abril puede ser un punto de inflexión y esperemos que para mediados de año por lo menos empiece con dos y no con cuatro.

- ¿Quedan cosas por hacer en materia de inflación, además de la política monetaria?

- Habría que bajar la volatilidad cambiaria. No depende tanto del Gobierno, también del programa con el FMI. Y pedir también algún tipo de acompañamiento a los empresarios, porque hay una realidad social compleja, los números de pobreza son altos. Sería bueno que los empresarios acompañaran al Gobierno lo más posible en este momento.

- Los empresarios seguramente responderían que deben enfrentan costo en dólares al reponer insumos y mercadería...

- Siempre tienen un mínimo margen de contención de precios. No estamos hablando de congelamiento ni de que no suban los precios o pierdan plata, porque eso sería absurdo. Pero sí de que sean lo más responsables posibles al afilar el lápiz y definir los aumentos de precios que hacen falta. Lo que puedan ayudar en este momento siempre va a hacer bueno. Así como se le está pidiendo al Gobierno que haga algún esfuerzo fiscal para retrasar la suba de tarifas. O se le pide a muchas de las empresas reguladas para que los precios se acomoden, pero más pausadamente. Hoy la economía funciona como una economía de mercado, no tenemos a un Guillermo Moreno apretando a nadie, pero sí creo que hace falta mucha responsabilidad en este momento.

- ¿Qué pasó en la última semana con los saltos del dólar?

- Ocurrió el mecanismo contrario al del año pasado, cuando subió el dólar y hubo un pase a precios de 30%. Este año el tipo de cambio se depreció un 15% y los precios subieron un 11% en ese mismo período. El dólar estaba bastante tranquilo, y cuando se conoció la inflación de enero y febrero, el tipo de cambio tuvo un impulso renovado. El dólar acompañó a la inflación.

- ¿Qué debería pasar para revertir la creciente caída del empleo que se está dando?

- Para que una economía genere empleo hace falta que crezca. Y esta es una economía que no crece desde 2011, hoy tenemos un PBI igual que hace ocho años y en términos de producto per cápita estamos como en 2008. Una causa por la que no creció es porque estaba en un balance a nivel macroeconómico. En los últimos cuatro años de Cristina, tuvimos cepo, no había reservas, déficit energético, déficit fiscal creciente, el BCRA se financiaba sólo con emisión monetario, estábamos en default y no teníamos crédito. Y después fue el ajuste de Macri. Tuvo que tomar medidas para arreglar esos desajustes.

- ¿Cree que en diciembre la caída de actividad tocó un piso y hoy hay una mejora?

- Los números más relacionados con la producción y de algo de ventas, indicarían que el 1° trimestre de este año fue mejor que el último trimestre del año pasado. Estamos hablando de haber caído punta a punto 7% del PBI el año pasado. Entonces empezando del tercer subsuelo estamos yendo al segundo subsuelo.

- ¿Qué se verá de ahora en más en materia económica?

- La economía ahora está más cerca de un equilibrio macro. ¿Tiene problemas? Muchísimos problemas, de inflación, de pobreza, de desempleo. Pero por lo menos estamos empezando a crear las condiciones para que el próximo gobierno, que será el mismo Macri o será otro, tenga la posibilidad de poner la economía en una senda de crecimiento.

- El déficit fiscal es alto aún, ¿qué queda para ajustar?

- El déficit este año va a caer 3% del PBI total, no estamos hablando del primario que va a estar equilibrado. Y con 3% del PBI, la Argentina necesita otro ajuste de 1 punto o 1,5% más. En subsidios todavía se puede recortar 0,6 punto más del PBI. La obra pública todavía hay espacio para bajarla un poquito más. No se trata de que el sector público desaparezca. Un 60% del gasto es gasto social y jubilaciones. Lo que habría que hacer ahí es ver las pensiones por discapacidad que se han dado, ya que en un país que no pasó por una guerra, creció en 800.000 personas en los últimos años. Pero bajar las jubilaciones no se puede porque hay derechos adquiridos y la Justicia lo daría vuelta. Entre lo que se pueda tocar de obra pública, subsidios y una parte del gasto previsional cuestionable, no digo que se pueda lograr el 1,5% pero sí una parte importante. Ahí se podría llegar si la economía crece, y así el mundo vería que estamos con un déficit similar al resto de los países.

- ¿Qué opina del aumento de Eugenia Vidal a los maestros, en medio del ajuste?

- No sé las posibilidades fiscales que tiene la provincia. Si algo tengo para criticar a ese aumento, no es tanto la decisión de cuánto le van a dar, porque eso es cuestión de las posibilidades de pago, y la provincia habrá evaluado eso, pero creo que lo que hay que tratar de evitar de acá en más es la indexación de los salarios. Una fórmula donde, si la inflación sube 20% un año, los salarios deben subir exactamente igual me parece que es un error. En general, los países han eliminado la indexación salarial, porque es parte de la flexibilización que hay que darle al mercado laboral. Por supuesto que, cuando la inflación es tan alta como en la Argentina, los aumentos salariales no pueden estar muy lejos, pero tratar de que los salarios acompañen exactamente la inflación pasada lo que hace es perpetuar la inflación y aumentar la inercia inflacionaria. Habría que reemplazar esas cláusulas por sentarse a renegociar, pero no con una fórmula que ya se fije exactamente igual que la inflación. Eso le complica mucho bajar la inflación al Gobierno y hace fracasar los esfuerzos de la política monetaria.

"El candidato de los privados es Macri aunque vean a otros"

- ¿Quién es el candidato de los empresarios?

- El voto de los empresarios depende de cómo les va, lamentablemente ellos votan con el bolsillo. No creo que tengan un candidato, sino que en su mayoría siguen eligiendo a Mauricio Macri. Aunque hay gente que habla con Roberto Lavagna o con Horacio Rodríguez Larreta. Pero cuando piensan en temas institucionales, en el país insertado en el mundo, creo que prefieren un gobierno que mantenga al país en esa dirección. Macri no alcanzó muchos de los objetivos pero sí puso a la Argentina de nuevo en el mundo, aunque en términos de riesgo país no está donde uno quisiera. Pero a pesar de todas las críticas, tenemos mucho mejores regulaciones, el comercio exterior funciona, no tenemos trabas a los movimientos de capitales, a los pagos de dividendos, todo eso hace un mejor funcionamiento de la economía.

- ¿Habrá una corrida al dólar a medida que se acerquen las elecciones presidenciales?

- Sólo si hay temor a que vuelva el populismo, pero hoy dos tercio de las propuestas electorales no son populistas. Los gobernadores peronistas no son populistas, son peronistas, y con cosas que pueden gustar más o gustar menos, el peronismo no es sinónimo de populismo.