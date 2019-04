Tras un piso en marzo, esperan que se multiplique la liquidación de dólares del agro

Llegó abril y con éste se renovó la expectativa oficial en torno al ingreso de divisas que dejará el sector agropecuario.

Tras el marzo con la liquidación de divisas más bajo en los últimos años, que rondará algo más de u$s 1100 millones, las perspectivas están puestas en que con el avance de la cosecha gruesa, los dólares de la soja comiencen a aparecer de manera más que importante, a razón de u$s 140 millones diarios.

Mientras esperan el aval final del board del Fondo Monetario Internacional (FMI) que permitirá el nuevo desembolso y dejará u$s 9600 millones para que el Tesoro venda de manera diaria, desde los despachos oficiales se estusiasman con que se repita a diario la liquidación del viernes pasado, que se ubicó por encima de $s los 140 millones, y permitieron prolongar la baja del dólar tras una semana de intensa tensión.

Pero tanto desde el sector productor y como exportador ponen reparos a la hora de las estimaciones sobre el nivel de liquidaciones de divisas que se puedan dar a partir de este mes.

En general, el segundo trimestre es fuerte en cuanto a los ingresos de dólares por exportación de soja y subproductos.

Y la perspectiva es más grande con una campaña que dejará una fuerte recuperación frente al diezmado ciclo anterior, y se espera se ubique en torno a las 54 millones de toneladas para la soja y con el maíz con producción récord, prevista en 46 millones de toneladas, y con un cronograma de embarques muy aceitado para el grano.

Pero todo estará en la decisión del productor de vender o retener poroto de soja, si el precio no lo convence o como estrategia ante la incertidumbre cambiaria o política.

"La liquidación diaria de u$s120 millones a u$s 140 millones es posible si los productores venden. Hasta ahora, la retención es importante, y más lo son los acuerdos de precios a fijar", comentaron desde la industria.

De acuerdo con los últimos datos oficiales disponibles, al 20 de marzo último, la exportación y la industria procesadora reportó compras por algo más de 11,1 millones de toneladas de soja, lo que representa 19% menos que lo adquirido para la misma semana del año pasado, cuando el total superaba 13,7 millones de toneladas.

Del total comprado en esta campaña, 8, 3 millones de toneladas se negociaron con precio a fijar, es decir 75% del total. El porcentaje es más que elevado e influirá directamente en las liquidaciones de divisas: porque lo que no se compra con precio, no se liquida en el momento de la entrega de la soja, sino que el ingreso de dólares se hará en el período establecido en el contrato de compra-venta, explicaron en el sector.

Por lo pronto, las expectativas están puestas en que el arranque fuerte de la cosecha se produzca desde esta semana, con mayor ingreso de camiones a los puertos cargados con soja que con maíz, que fue el protagonista principal del mes que acaba de terminar.

Hasta el viernes pasado, se embarcaron 3,2 millones de toneladas de maíz, 2,5 millones de toneladas de subproductos de soja (del ciclo anterior, es decir la liquidación ya estaba hecha); 730.000 toneladas de trigo y 227.000 toneladas de cebada.

Así según estimaciones privadas, la liquidación de divisas de marzo estará por encima de u$s 1100 millones, contra los u$s 1400 millones del mismo mes del año pasado o los u$s 1670 millones de marzo de 2017 (con volumen similar al actual).

En tanto, 2,3 millones de toneladas de subproductos de soja; 1,7 millón de toneladas de maíz; y algo más de 430.000 toneladas de trigo para embarcar en los próximos 15 días.