Errores técnicos y FMI: economistas alertan sobre las decisiones del BCRA

Luego de que el dólar cerró marzo con un alza del 10% y el Banco Central adoptó nuevas medidas para intentar contenerlo, economistas salieron a evaluar el contexto y el presente del Gobierno en política cambiaria. Martín Redrado, Guillermo Nielsen y Roberto Lavagna hablaron de errores técnicos y remarcaron que las divisas del campo y las negociaciones con el FMI serán claves en los próximos meses.

El ex presidente del Banco Central Martín Redrado advirtió que la economía "no tiene plan", mientras argumentó que el dólar subió por falta de oferta de divisas en un contexto en el que hay una política cambiaria que es "para otro país".

"La economía no tiene plan. Hoy estamos como el nadador que está en el medio del río y está esperando que la corriente lo lleve hacia alguna orilla", analizó el economista. En ese sentido, consideró que "todas las variables que maneja el Gobierno van para cualquier lado" y cuestionó: "Vamos corriendo tras los acontecimientos".

Con relación al dólar, que finalizó marzo con un incremento superior al 10 por ciento, señaló: "Desde octubre hasta mediados de febrero estaba planchado". "El tipo de cambio y la inflación tienen que ir de la mano", indicó y alertó que durante las últimas semanas en el mercado no hubo "prácticamente oferta". En diálogo con Radio Mitre, el ex funcionario sostuvo: "Hubo errores técnicos por parte del Banco Central".

"Si el tipo de cambio se está escapando por una pequeña fuerza de demanda, porque alguien del sector privado está moviendo la cotización, y el Banco Central se queda inerte, está marcando que hay dificultades o falta de entrenamiento porque hay que poner todos los instrumentos sobre la mesa", remarcó.

Además, puntualizó: "Me llama la atención que el Gobierno no haya llegado a un acuerdo con las empresas exportadoras. Debe sentarse con los exportadores y pautar día por día cuánto van a liquidar" para "garantizar oferta suficiente". "El problema fue la negociación con el FMI porque se aceptó el criterio de que el tipo de cambio sea absolutamente libre, algo que funciona en otras economías", apuntó.

De ese modo, evaluó: "Aquí tenemos una economía bimonetaria. La gente hace operaciones diarias en pesos, pero piensa y ahorra en dólares". "Sin dudas, esta política cambiaria de prácticamente flotación libre es para otro país", indicó. Aseguró que a la autoridad monetaria "le queda la posibilidad de vender dólar a futuro" e insistió: "Tiene que poner todos los instrumentos sobre la mesa".

"Mientras tengamos incertidumbre cambiaria y el Banco Central no brinde claridad en términos de horizonte, el traslado de la devaluación a precios es prácticamente del 50 por ciento", estimó. En tanto, afirmó: "Hemos calculado a principios de marzo una proyección del 34% de inflación de diciembre contra diciembre. La hemos incrementado a un 37% para el período de diciembre 2018 contra el mismo mes de 2019, si no seguimos teniendo movimientos cambiarios".

Por otra parte, el economista Guillermo Nielsen cuestionó la política macroeconómica del Gobierno nacional, y estimó que el próximo gobierno nacional deberá "renegociar con el Fondo Monetario Internacional".

"El gobierno va a dejar a la Argentina con 250% más de inflación, endeudándose a lo pavote, como si fuera gratis", explicó Nielsen en diálogo con radio Continental.

El ex secretario de Finanzas sostuvo que "era mucho más fácil resolver lo que dejó el gobierno de Cristina Fernández. Los errores de Cristina eran el atraso tarifario exagerado, pero el país no estaba endeudado y no estaba metido en un esquema de asistencia del FMI, o sea, que había libertad de acción".

Según Nielsen, la herencia que el gobierno del Presidente Mauricio Macri dejará a la próxima administración será "la de un país encorcetado por el FMI", y agregó que "el que asuma va a tener que renegociar con el Fondo y desde una posición muy débil, ya que nos dio el préstamo más importante de la historia".

Sin embargo, Nielsen reconoció que "hay cosas que las han manejado bien, como la obra pública. Se avanzó muchísimo en la manera de gestionar y es fuente de eficiencia hacia el futuro". En cambio, consideró que "se equivocaron en la política macroeconómica, o sea, la política monetaria y fiscal del Gobierno".

Criticas económicas y pistas

El economista Roberto Lavagna pugnó por buscar "consensos para salir adelante" de lo que consideró como una "delicada situación" del país, y prometió trabajar "asumiendo el rol que sea" para colaborar en este sentido.

Sin definiciones aún sobre el lugar que ocupará con vistas a los comicios presidenciales de octubre, el ex ministro de Economía de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner se pronunció a la población a través de las redes sociales en las últimas horas.

"La delicada situación requiere consensos para salir adelante", escribió en Twitter. Y continuó: "No podemos seguir a los tumbos yendo de un extremo al otro".

Lavagna dijo también: "Yo estoy y voy a seguir trabajando asumiendo el rol que sea necesario para sacarnos de la crisis, con la firme convicción de que lo vamos a hacer".