Messi se ablandó y contó cuánto le duele que no lo quieran en Argentina

Tras la polémica por su ausencia ante Marruecos, Lionel Messi rompió el silencio y habló de lo que le duelen las críticas que le hacen en Argentina y que su hijo le pregunta "por qué no lo quieren". El capitán del Seleccionado también analizó la participación del combinado nacional en el Mundial de Rusia y contó cuáles son sus expectativas con el ciclo que lidera Scaloni.

A casi 300 días de su último contacto con la prensa, tras la angustiosa clasificación ante Nigeria cuando Argentina ganó 2-1 con un gol suyo, el rosarino habló de todo.

La eliminación en el Mundial de Rusia

- "Fue uno de los peores golpes que me tocó vivir. Se dio mal desde el principio, el no ganar el primer partido, errar el penal yo, eso hizo que fuéramos a remolque en los siguientes partidos. El segundo venías llevándola, jugando parejo con Croacia y con el gol nos desordenamos y el resultado no daba para ser así (...). Nos terminamos clasificando con mucha suerte a lo último. Después Francia enseguida nos hizo el 2-2, no nos dio tiempo a nada y otra vez volver a empezar y volver de atrás (...) no fue lo que nosotros queríamos y esperábamos".

- "En ese momento no tenía ganas de nada. Era encerrarme y hacer el duelo solo con mi familia e intentar olvidarme lo que había sido el Mundial y lo que había vivido, que me costó mucho (...). Nos pegó duro a todos por como venía esta generación, de estar 10 años siendo maltratada, sin valorar lo que habíamos conseguido más allá de no haber lamentado copas. Terminar el ciclo de esta manera fue doloroso".

- "¿Sampaoli en el Mundial? Escuché a Lucas (Biglia) hace poquito y lo contó. Nos juntamos todos como grupo porque estábamos en una situación límite, nos íbamos. Iba a ser uno de los fracasos más grandes de la historia de la Selección. Nos unimos, nos dijimos las cosas como hacen los grandes grupos. Es algo normal que tiene que pasar también para la mejoría de un grupo".

El club de amigos

- "Se dijeron muchas barbaridades y mentiras de esta generación. Se consiguieron cosas extraordinarias, si bien no pudimos levantar la copa, llegamos a la final del mundo, dos finales de Copa América, no es fácil eso".

- "Lo del 'club de amigos' se viene escuchando desde hace años, que yo ponía jugadores o técnicos, que hacíamos lo que yo decía y que manejaba prácticamente toda la AFA. El club de amigos es el Pipa (Higuaín), Agüero, Mascherano, Di María, todos los de ese momento eran los mejores en el mundo. Te da bronca".

- "Quedaron en el camino muchos, pero hay que seguir intentándolo, tenemos más oportunidades. Viene una Copa América ahora, encima pusieron otra más, nos dan más chances todavía. Hay que intentarlo, Dios sabe por qué hace las cosas. Quizás no era ese el momento y llegará en algún otro"

Los cuestionamientos por su ausencia ante Marruecos

- "Sé que se está hablando mucho y se dijeron muchas cosas, pero es costumbre últimamente. Muchas mentiras, muchas cosas inventadas, algo que ya se hizo normal. Me da bronca porque la gente cree muchas veces lo que se dice".

- "La realidad es que yo vengo con una pubalgia desde antes del parón de diciembre. Vengo entrenando poco, no juego todos los partidos, de los últimos años es de los que menos minutos llevo jugados (...) Scaloni sabe de todo esto y decidió que el segundo partido ni siquiera viajara. Me vino bien el descanso para lo que viene. Él hizo dos equipos para los amistosos, así que tampoco cambiaba mucho".

- "No había nada arreglado de antemano faltar con Marruecos, fui con la idea de jugar los dos partidos. No mentí, siempre me cuesta más recuperarme y tengo dolores y el técnico decidió que me tome el descanso para intentar recuperarme y no agravar la lesión".

- "Yo no sabía que teníamos un compromiso, llegué a Barcelona y me lo dijo mi señora. Mirá si voy a dejar de jugar para ir a un bautismo o cumpleaños, fue una boludez tremenda eso. Lo hablé con Scaloni, él decidió hacer eso y creímos que era lo mejor. Llegué a Barcelona y no hice nada, estuve 4 días sin correr ni trotar, con tratamiento nomás. Eso me ayudó a recuperarme, no tener viajes, dormir en hoteles, eso ayuda"

Las críticas a su padre

- "A mi viejo lo metieron continuamente para decir que tenía poder para hacer cosas en la AFA. La familia es la que sufre, yo de última estoy acá y no escucho, pero tengo familia en Argentina y sufren por lo que se dice".

- "Cualquiera dice cualquier cosa y la gente compra. Yo resulto ser el hijo de puta, mi viejo maneja la AFA y hacemos lo que queremos, cuando son todas mentiras".

La pregunta de Thiago

- "Mi hijo de 6 años, que entiende, me pregunta: 'Por qué no te quieren en Argentina, Papi. Por qué vas a jugar con la Selección'. Yo le digo que son algunos, que él ve como me trata la gente, que me piden foto, que me piden autógrafos. Él está continuamente viendo videos en Youtube y llega a eso".

- "Tengo que pasar por todas esas cosas, pero no me importa, yo quiero estar. No voy a salir a cada rato a decir que 'amo a la Selección', no me hace falta. Yo no soy así. Yo demuestro mi cariño a la Selección de otra manera y el que quiera decir otra cosa, me da lo mismo. No tengo que demostrarle nada a nadie".

El ciclo Scaloni

- "Le dije a Tapia que eligiera él al técnico, yo no decido por un técnico o jugador. Que fuera Scaloni u otro, tenía que elegirlo él. El Kun me dijo: 'Muchas veces que en estos 10 años soy el mejor amigo y en la mayoría de los partidos fui suplente'. Si tuviera tanto poder y pusiera a los jugadores, mi amigo, jugaría".

- "Es normal el cambio de generación, hay un montón de chicos muy buenos. Hay mucho potencial. Pero creo que el cambio fue muy brusco. Se tendría que haber hecho de poquito en años anteriores. Ir mechando experiencia con juventud. Es normal que se necesite tiempo y partidos para que se vea una Selección fuerte otra vez. Vinieron prácticamente todos chicos nuevos, no hay que matarlos porque se pierde. Hay que darles la confianza y bancar. Fue muy grande el cambio, te guste o no, venimos de una generación que consiguió cosas importantes"

- "A Menotti no lo conozco, estuve con gente cercana a él y me hablaron cosas muy buenas, maravillas de cómo ve el fútbol, lo piensa y lo siente. Estaré encantado de conocerlo".

No ligamos nunca

- "No sé que podría cambiar, no se paga con nada. Convivo con campeones del mundo y te dicen que es algo único. Tuve la suerte de ganar todo como jugador a nivel individual, en el club y el nunca haber podido ganar con la Selección es duro".

- "Tuvimos una sal bárbara, si hubiéramos ganado la final en Brasil hubiera sido todo diferente desde ese momento. Tuvimos una posibilidad única, hicimos todo bien y por un detalle no sea dio. A partir de eso vinieron todos los quilombos"

- "Me tocó vivir a la mejor España de la historia, que tenía un equipazo. Pero también tuvo suerte, porque si Robben hacía alguno de los dos mano a mano que tuvo en la final de Sudáfrica 2010 o Paraguay hacía su penal en cuartos de final, no era campeón mundial. Hay momentos en los que necesitás suerte y nosotros no ligamos nunca"

- "A los que no me quieren les digo que juego para mí, para mi familia, mis compañeros y los que realmente me quieren y disfrutan de lo que hago. Lamentablemente me van a tener que seguir aguantando un poquito más"