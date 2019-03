Kakebo: cómo aplicar el método popular japonés para ahorrar dinero

Si bien en la actualidad existen varios métodos a través de distintas herramientas para ahorrar dinero, son pocos los realmente efectivos y la mayoría implica algún tipo de gasto extra. El milenario y popular método Kakebo, que ayuda a gestionar la economía personal y a corregir los malos hábitos, propone volver a lo tradicional y dejar de lado las apps de finanzas o cualquier tipo de anotación en el celular. En qué consiste y cómo se aplica.

Ahorrar dinero no es fácil y menos si el contexto económico del país no ayuda, es por eso que el objetivo de incorporar a nuestra vidas este método japonés no es el de gastar menos, sino el de hacerlo sabiamente.

Según la BBC News, los que lo implementaron aseguran que es el mejor mecanismo para llevar al día sus facturas, evitar el estrés a final de mes, y ahorrar hasta un 35% del sueldo.

Qué es y cómo se implementa

El Kakebo es una libreta de ahorro que no está vinculada a ningún banco; es una herramienta analógica diseñada para hacer balances económicos que presenta los desgloses como un simple juego.

Compra una libreta y guarda todos los tickets , como primer paso.

, como primer paso. Anota todo el dinero que ingresas mensualmente, incluyendo sueldo, comisiones, propinas o regalos.

Guarda todos los tickets de artículos (ya sea comida, ropa u ocio) que hayas comprado. Con esto conseguirás ver qué es lo que haces para que tu dinero vuele.

Agrega información sobre los gastos mensuales; desde el alquiler, a servicios como luz, agua o gas, sin olvidar el WIFI, el gimnasio o el seguro del coche.

desde el alquiler, a servicios como luz, agua o gas, sin olvidar el WIFI, el gimnasio o el seguro del coche. Divide por categorías : Una vez tengas todos tus tickets en orden, divídelos en cuatro categorías: Supervivencia (vivienda, transporte, comida y gastos médicos); Cultural (libros, conciertos y películas); Opcional (ropa, accesorios, tabaco, restaurantes, discotecas); Extra (inesperados).

: Una vez tengas todos tus tickets en orden, divídelos en cuatro categorías: Supervivencia (vivienda, transporte, comida y gastos médicos); Cultural (libros, conciertos y películas); Opcional (ropa, accesorios, tabaco, restaurantes, discotecas); Extra (inesperados). Asisgnar un color distinto a cada tipo de gasto.

Kakebo, el libro

El kakebo (pronunciado "kakiboh") es la palabra japonesa para libro de cuentas del hogar y su origen se remonta a 1904, según Fumiko Chiba, autora de Kakeibo: El arte japonés de ahorrar dinero.

Chiba cuenta en su libro que la ideóloga de este método fue Hani Motoko, considerada la primera mujer periodista de Japón, quien quiso buscar una forma de que las esposas pudiesen manejar la economía familiar eficientemente.

"Aunque Japón es una cultura tradicional en muchos aspectos, el kakebo fue una herramienta liberadora para las mujeres, porque les daba el control sobre las decisiones financieras", escribe Chiba en su obra.

Los defensores de este método dicen que el hecho de que este sea un método manual, asegura Chiba en su libro, te hace más consciente de en qué gastas el dinero y te obliga a pensar en cuáles son tus metas para que tu ahorro sea más efectivo. El margen de ahorro, escribe, puede alcanzar hasta el 35% de tus ingresos.