La dolarización de carteras en la era Macri es más grande que durante el Kirchnerismo

En los últimos meses el tipo de cambio ha sido el dolor de cabeza para el BCRA y para el gobierno. La suba del dolar genera nerviosismo en la calle y en el gobierno ya que desata otros desequilibrios macroeconómicos. Los argentinos, en este contexto de incertidumbre, buscan curbrirse ante nuevos eventos devaluatorios y por ello dolarizan sus portafolios.

De esta manera, el proceso de dolarización en la economía argentina en la era Macri ha sido el más grande que las últimas tres mandatos.

“Los argentinos han estado dolarizando sus carteras desde que se retiraron los controles de capital a fines de 2015. El sector privado ha comprado u$s 64.300 millones desde que el gobierno asumió el poder en diciembre de 2015. La dolarización ha sido mayor en este período que en el equivalente a los tres mandatos presidenciales anteriores”, sostuvieron los analistas de Credit Suisse.

Según datos del banco de inversión europeo, en 2019 el sector privado compró u$s 36,800 millones. Antes de las elecciones presidenciales de 2007, la dolarización en todo el período hasta el día de las elecciones alcanzó los u$s 10.700 millones. El número equivalente en 2011 fue de casi u$s 32,600 millones y en 2015, fue de u$s 8,900 millones.

De esta manera, la dolarización en la era Macri ha sido una de las mas importantes en mas de 12 años.

Analizando los números de demanda de dólares, Martin Vauthier, Director de Ecogo, sostuvo que una particularidad de la demanda de dólares en la Argentina es que la que regula el amperímetro de la formación de activos externos es la demanda mayorista, es decir, operaciones mayores a u$s 10.000.

“La demanda mayorista es la que compra o vende en función del juego entre la tasa de interés en pesos y las expectativas de devaluación de corto y mediano plazo. La demanda minorista, por el contrario, es sistematicamente demandante neta. El pequeño ahorrista o inversor compra dólares independientemente del equilibrio dólar-tasa. Es un comportamiento defensivo frente a las décadas de devaluaciones, tasas negativas y licuaciones, donde cuando queda un excedente de pesos se busca dolarizarlo automáticamente”, dijo Vauthier.

Continuando con los datos presentados por el banco de inversión, Vauthier coincide con los números de Credit Suisse y agregó, “entre 2016 y 2018 la formación de activos externos sumó casi u$s 60.000 millones, es decir, un ritmo promedio de u$s 20.000 millones por año, con picos en el año 2017 y 2018. Yendo más atrás en el tiempo, entre 2010 y 2011 (los años previos al cepo), la formación de activos externos sumó casi u$s 33.000 millones, a un promedio de u$s 16.500 millones por año. Vale la pena resaltar que, en 2011, año electoral y de fuerte atraso cambiario, alcanzo u$s 21.000 millones”

Como conclusion final, Vauthier destacó que, “más alla de la similitud de los montos, una diferencia es que en la dolarización de los últimos años, una parte quedo dentro del sistema, y hoy la vemos en LeTes o en depositos en dolares en el sistema financiero”, cerró el economista de EcoGo.

Reuniones

Desde el Gobierno reconocieron que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujone, "analiza la coyuntura" y el impacto de la evolución del dólar junto al presidente Mauricio Macri y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, a pesar que el tipo de cambio estuvo fuera de la agenda en la reunión de Gabinete.

"No hablamos del tipo de cambio", afirmó el vicejefe de Gabinete, Andrés Ibarra. Adempas, agregó: "Que no hablemos de un tema técnico en el Gabinete porque hay un tema con una agenda prevista, no quiere decir que el Ministerio de Hacienda no esté analizando la coyuntura y conversando con el Presidente y el jefe de Gabinete las medidas que pueden hacer falta".

En lo que va del mes, el "billete verde" acumuló un incremento de casi 12 por ciento pese a las elevadas tasas de interés dispuestas por el Banco Central.

"No hay soluciones mágicas", sostuvo el primer mandatario, quien resaltó que "los argentinos tienen que aguantar". En entrevistas radiales, evaluó: "Todos los argentinos tenemos que tirar del mismo carro".

El BCRA dispuso hoy una nueva normativa en la que estableció límites a las posiciones que las entidades financieras tienen en Leliq, para mejorar los rendimientos en las tasas de interés de los plazos fijos.

A través de la resolución A 6.661, la entidad monetaria impuso que "la posición neta diaria que las entidades registren en Leliq no podrá superar lo mayor entre su responsabilidad patrimonial computable del mes anterior, o el 100% del promedio mensual de saldos diarios del total de depósitos en pesos y del valor residual de sus obligaciones negociables en pesos, emitidas hasta el 8 de febrero de 2019".