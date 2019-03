Llegan 60 días vitales para Macri con el dólar, la inflación y la cosecha

Los próximos 60 días probablemente definan mucho sobre si Mauricio Macri tiene chances de ser reelecto a fin de año, o si se abren dramáticamente las apuestas para suertes varias en la Argentina. En abril y mayo se juega a fondo el plan del Gobierno para calmar la corrida al dólar y frenar un poco la inflación, y finalmente lo que ocurra en las próximas 8 a 10 semanas determinarán las expectativas económicas y políticas para buena parte del año. Las preguntas están cantadas:

1) Serán suficientes los 60 millones diarios de dólares del FMI a partir del 15 de abril para calmar a los mercados?

2) Los productores agropecuarios van a liquidar toda la cosecha o estrictamente lo que necesiten para pagar gastos? Y si venden los granos, con los pesos que reciben acaso no van a comprar dólares igual que todo el que tiene un ahorro en estos momentos?

3) Alcanza con seguir subiendo la tasa para desalentar la dolarización, o las tasas por las nubes no terminarán fabricando más pesos que amenacen la estabilidad cambiaria.

4) Tal vez lo más importante: el mundo jugará a favor como en febrero o complicará la vida como estas semanas, en particular ayer el temblor de la lira turca y el derrumbe en la bolsa de San Pablo.

Está claro que existe una crisis de confianza determinada por la incertidumbre política sobre el futuro Argentino. Y cuanto más inestable está el mercado cambiario, mayor la incertidumbre política. Es un círculo vicioso. Naturalmente este fenómeno impide razonar en acuerdo lineal al mundo de los números, las estadísticas y los cálculos. El factor psicológico juega como nunca por el dramatismo de lo que se juega en el país: si la opción del próximo Gobierno es entre un modelo democrático más o menos intervencionista; o se trata del regreso a un modelo estatista y autoritario en la conducción del país, lo que representa Cristina.

Aunque aún ganando Macri y asumiendo que Cristina no regresa al poder, las dudas económicas persisten. Mayor incertidumbre si la reelección de Macri está en peligro. Porque no hay solo un problema político. Sigue existiendo una profunda inconsistencia macro. La crisis monetaria y fiscal no está resuelta. La montaña de pesos que recibió Macri de Cristina en 2015 hoy es una cordillera entera. La devaluación no ajusta como antes, termina indexando el gasto y los subsidios.

Con Macri o sin Macri, cómo hará entonces la Argentina para mantener el acuerdo con el Fondo de 2020 para adelante que exige más ajuste y ya no déficit cero, sino superávit fiscal creciente? Sin eso será complicado recuperar el crédito, pagar la deuda y a la vez recomponer el círculo virtuoso del ingreso de capitales. Por la imposibilidad de bajar impuestos y costos de producción, cada vez hay menos rentabilidad para la inversión en la Argentina. El gasto está indexado, es intocable, con lo cual luce difícil que se puedan bajar los impuestos. Otro golpe devaluatorio para el próximo mandato es el gran temor que anima a los inversores a cubrirse. Más aún, si a la vez podría virar el modelo político y económico a más controles y mayor intervención estatal en las decisiones, aún sin Cristina pero con un peronismo más ochentista en lo económico. La idea del control de cambios o la devaluación compensada aparece en borradores de economistas también cercanos al Pro y a Cambiemos.

El equipo económico y político del Presidente busca transmitir calma. Sostienen que estamos en la peor parte del corcoveo del dólar hasta la llegada del auxilio del campo y del FMI más el torniquete monetario que seguirá implacable hasta fin de año. Calculan que por la incertidumbre política el stress cambiario no debería superar u$s 15.000 millones, que se abastecerían con los ingresos de parte de la cosecha más el auxilio de Washington. Suponen que falta mucho para las elecciones y que los votantes definen en las últimas semanas. Para agosto y sobre todo octubre, la economía debería estar algo mejor que ahora.

En los encuentros que ayer tuvo Marcos Peña con legisladores de Cambiemos, el jefe de Gabinete les aseguró que la crisis cambiaria puede continuar, que habrá inestabilidad, pero que el rechazo que la sociedad tiene por Cristina es tan grande, que asegura un triunfo de Macri a fin de año.

Los inversores discuten sobre los interrogantes de las próximas semanas. Ayer, por ejemplo, tampoco alcanzó para calmar al dólar las ventas a futuro del Banco Central y se sospecha de ventas al contado del Nación por unos 300 millones. El volumen diario oscila en torno a u$s 700 millones, ayer llegó casi a u$s 1000 millones en el mercado de cambios. Se verá cuánto impactan las ventas acumuladas del Gobierno, de a 60 millones por día, a partir del 15 de abril.

La dolarización de carteras es otra gran pregunta. El Gobierno, como se ha dicho, cree que podrían ser unos 10.000 millones este año, a lo sumo 15.000 millones. Si se triplicara el volumen actual de compra de dólares por parte del público e inversores, llegaría a unos 2000 millones por mes, adicionales a lo normal. Claro que con un Banco Central subiendo tasas y retirando pesos, y con 30% de los 20.000 millones de la cosecha del lado de la oferta, el esquema debería ser volátil pero no explosivo.

Las teorías están todas arriba de la mesa. A partir de las próximas semanas, será la hora de la verdad.