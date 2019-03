Por el dólar, estiman ya una inflación de entre 34% y 40% para 2019

A pesar de los intentos oficiales de mantener el dólar a raya, la divisa llegó al récord ayer de $ 44,90 en el mercado minorista y las alertas sobre el impacto en la economía real se volvieron a encender. Es que tras una inflación que se resiste a bajar de un 50% anual, sumado al impacto de las tarifas, la inercia parece acelerarse y hasta ya hay quienes plantean la efectividad de la política monetaria actual.

En este contexto, los analistas ya llevan sus proyecciones al alza para el IPC anual y otros se preparan para hacerlo en los próximos días, una vez que se "estabilice" el dólar en un nuevo valor. En FIEL la aumentaron a 40%, EcoGo subió a 37%, en Ecolatina hablan de un piso de 35% y en Elypsis estiman que la subirán desde el 34% actual que pronostican.

Pero además, casi en el cierre de marzo, los pronósticos que inicialmente marcaban que el tercer mes el IPC iba a ser un poco menor que el de febrero, que marcó 3,8%, las subas llevaron a actualizar todos los pronósticos a un número igual o hasta un 4%.

En Hacienda, mientras tanto, tomaron nota de la fuerte suba de ayer y esperan que el dólar no siga en alza. "No debería; no hay pesos, pero por otro lado estamos conectados al mundo", sostuvo una fuente.

Juan Luis Bour, de Fundación Fiel, contó que el registro que hacen les está dando 4% (o algo arriba) para Ciudad de Buenos Aires. "En abril no baja de 3,5,% y el año con piso en 40%", pronosticó.

Desde EcoGo, Juan Ignacio Paolicchi, dijo que subieron a 37% la previsión de inflación para el año por la dinámica del dólar y por la inflación que les está dando. Puntualmente, un 4% en marzo y abril entre 3, y 3,5%. "Esto es si hay estabilidad cambiaria", remarcó. "Se incorpora cierta inercia, que está en un escalón más arriba", agregó. Esperan que los salarios se muevan un 38% y recuperen algo de lo perdido durante el año pasado.

Matías Rajnerman, de Ecolatina, sostuvo que están esperando a ver dónde termina la suba del dólar para poder determinar cómo va a impactar en los precios. Tienen un pronóstico de un piso de 35% para el año. "El dato de marzo y abril va a estar ´sucio´ para determinar el impacto de la suba del dólar: pese a que la divisa había estado quieta en los últimos meses, la inflación (y productos que típicamente están afectados por el tipo de cambio, como los alimentos) seguía elevada, por lo que va a ser difícil aislar el efecto cambiario reciente", señaló.

Gabriel Zelpo, de Elypsis, respondió que aún no llevaron al alza su pronóstico desde el 34% para 2019, pero que probablemente sí lo harán, y que los registros de marzo le están dando una inflación similar a la de febrero, de 3,8% según el Indec.