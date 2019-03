Milicias de Río de Janeiro: un poder paralelo en el Brasil de Bolsonaro

Era la Alexandria Ocasio-Cortez de la política brasileña. Elocuente y carismática oradora, Marielle Franco era concejal del partido de izquierda PSOL cuya campaña contra la corrupción y la violencia policial la había convertido en una gran promesa de la política de Río de Janeiro.

En la noche del 14 de marzo del año pasado, Franco murió tras recibir disparos en su auto mientras viajaba por el centro de Río junto a su chofer Anderson Gomes.

Casi un año después, los investigadores finalmente arrestaron a dos hombres sospechosos de su asesinato. Ambos habían sido oficiales de la policía.

Horas después, mientras los policías allanaban en un suburbio de Río un departamento propiedad de un socio de uno de los sospechosos, encontraron cajas selladas con componentes sin ensamblar de rifles automáticos 117 M16. Fue el hallazgo más grande de armas ilícitas en Brasil.

Río hace tiempo que es famoso por las bandas de narcos que convirtieron algunas partes de la ciudad en zonas peligrosas a las que no ingresa la policía. El asesinato de Franco centró la atención en una amenaza diferente y paralela: las milicias de Río, las sanguinarias bandas paramilitares lideradas por oficiales de la policía en servicio o ex oficiales, que surgieron en las últimas dos décadas como una amenaza a la seguridad pública y a la integridad del estado. Los investigadores creen que los dos hombres arrestados eran miembros del Escritório do Crime —la "Oficina del Crimen"— una banda paramilitar de sicarios.

Si bien el detective que conduce la investigación sugirió que los supuestos asesinos quizás actuaron por su odio personal hacia los políticos de izquierda, muchos otros no opinan igual y creen que mataron a Franco porque había puesto en riesgo algunos de los negocios de las milicias de Río.

El asesinato de Franco también plantea incómodas interrogantes para Jair Bolsonaro, el nuevo presidente de extrema derecha de Brasil. Bolsonaro y sus hijos, figuras desde hace tiempo en la política de Río, tienen antecedentes de haberse asociado con gente cercana a miembros de las milicias.

Además, el foco puesto en las milicias choca con el plan de seguridad que propone Bolsonaro y la filosofía que lo ayudó a ser electo. El presidente cree que la policía debería tener más libertad para disparar contra sospechosos de cometer delitos. Sin embargo, la muerte deFranco sugiere que la raíz de al menos parte de la violencia que golpea a tantas ciudades brasileñas es la vista gorda que hacen las autoridades frente a las milicias que actúan como un estado casi paralelo.

El origen de las milicias ayudan a explicar cómo puede florecer la ilegalidad en los alrededores de una ciudad moderna y sofisticada que hace sólo tres años fue sede de los Juegos Olímpicos.

El origen de la primera milicia de Río se ubica en grupos de inmigrantes obreros de la construcción que se establecieron con sus familias en tierra de nadie al oeste de la ciudad mientras construían edificios de departamentos y condominios de lujo que conformaron el exclusivo barrio con vista al mar Barra da Tijuca.

A medida que crecía la comunidad, la favela de Rio das Pedras tomó forma con poca intervención o interés del estado. Sin presencia policial formal, la seguridad quedó en manos de justicieros. La favela creció en los ochenta y noventa y, como algunas partes de ella adquirieron la apariencia de un barrio normal, los oficiales de la policía que vivían ahí se unieron para sustituir a los justicieros, expulsando, golpeando y matando a los dealers de drogas y otras personas consideradas indeseables.

Se presentaban a la población local como una alternativa pacífica a las bandas de narcos. "Así fue dónde empezó el comportamiento de los paramilitares, detrás de Tijuca en Rio das Pedras", contó Ubiratan Angelo, ex jefe de policía del estado de Río. "Solían decir, no viven delincuentes acá, donde la policía vive no hay lugar para los bandidos. Luego empezaron a dominar los negocios locales, el mercado del transporte alternativo y todo el resto".

En un primer momento, los milicianos ofrecían protección a los negocios locales a un precio modesto que muchos estaban dispuestos a pagar. De ahí a la extorsión fue un paso, y pronto los paramilitares estaban vendiendo protección de ellos mismos. Se ampliaron a otros servicios: transporte público informal, distribución de gas para cocinar, TV por cable pirateado, venta y alquiler de propiedades comerciales y residenciales, y más.

La línea de negocio más lucrativa para las milicias son los bienes raíces. Los investigadores hace poco encontraron documentos en la asociación de residentes de Rio das Pedras que demuestran que entre 5% y 10% del valor de cada operación inmobiliaria va a las milicias locales. También participaban del tan lucrativo negocio de la expropiación de tierras.

Ese es el tema sobre el que había hecho hincapié Franco cuando fue asesinada. Su trabajo en apoyo a los residentes locales y sus derechos a las tierras y propiedades la convirtió en una amenaza para ese tipo de fraude inmobiliario.

Casi desde el comienzo, las milicias dominaron la política local en las áreas que ellos controlaban. "El que tiene el poder puede decirle a la gente cuál es el mejor candidato para votar", contó Angelo. "Así es cómo estos tipos se volvieron grandes. En el concejo deliberante, en la legislatura del estado, aprueban leyes que interfieren con la maquinaria pública con el fin de beneficiar sus actividades".

Durante los últimos 20 años, muchas milicias nuevas se formaron más allá de Rio das Pedras. Un estudio del año pasado encontró que están presentes en 165 favelas y en 37 otros barrios del gran Río de Janeiro, áreas de la ciudad donde vive una población superior a 2 millones. Imparten justicia a menudo espantosa y letal diseñada para dar el ejemplo, a veces por comportamiento delictivo, a veces por actos de desobediencia como comprar gas para cocinar al distribuidor equivocado. Su presencia obsesiona a la ciudad: una encuesta el mes pasado señala que los residentes de Río le tienen más miedo a las milicias que a las a veces tan violentas bandas de narcos.

El temor a la creciente violencia urbana fue uno de los principales factores que permitieron a Bolsonaro llegar al poder. Si bien los brasileños querían darle la espalda al partido izquierdista de los Trabajadores (PT), que había atravesado una fuerte recesión en 2015-2016 y estaba envuelto en un escándalo de corrupción, el actual presidente hizo campaña con la promesa de atacar la violenta delincuencia.

Un indicio de las fallas de la política de seguridad en Brasil es la casi completa falta de datos oficiales de la delincuencia. Según el Foro Brasileño de Seguridad Pública, Brasil tuvo 63.895 homicidios en 2017, lejos la cifra nacional más elevada del mundo, y un aumento cercano a 50% en dos décadas. La tasa de homicidios, en 30,8 por cada 100.000 personas, es cinco veces superior al promedio global y 14º en el mundo. En dos de los estados de Brasil es superior a 60, más alta que en El Salvador, el país más sangriento del mundo.