El 15 de abril arrancan las subastas diarias de los u$s 9600 millones del FMI

Fue larga la espera, pero finalmente en la segunda semana de abril llegarán los u$s 10.870 millones del cuarto desembolso del Fondo Monetario Internacional, dentro del préstamo stand-by a la Argentina a tres años. Así, la cuenta regresiva en el Gobierno ahora tiene fecha: tras la reunión del Directorio Ejecutivo del organismo, liderado por Christine Lagarde, fechada para el 5 de abril, se habilitará el envío del dinero, una vez que el Board apruebe la tercera revisión.

Se asume que la cúpula del Fondo lo hará tras las manifestaciones de respaldo de la semana pasada por parte del líder de la misión para la Argentina, el italiano Roberto Cardarelli.

De esta manera, si todo sale como en los anteriores envíos de dinero desde el organismo, el martes 9 de abril los fondos deberían llegar a las arcas del Tesoro, puntualmente, a la cuenta que el Gobierno tiene dentro del Banco Central. Además de la aprobación, se conocerá el staff report, con detalles de lo conversado con el Gobierno.

El primer impacto se sentirá en las reservas internacionales, que se engrosarán en esta cantidad de dinero, desde los u$s 67.500 millones actuales.

No obstante, será por poco tiempo: a través de subastas diarias, que comenzarán el próximo 15 de abril, confirmaron a El Cronista fuentes del Ministerio de Hacienda. En ese momento, el Tesoro comenzará a licitar u$s 60 millones por día, divisas que aportarán desde la oferta para calmar, un poco, según la expectativa del Gobierno, el stress del mercado de cambios que ayer llevó la cotización a un máximo de $ 43,60.

Desde el entorno de Nicolás Dujovne dijeron que aún no está definida la fecha de inicio de estas operaciones.

Si bien el objetivo desde el Ministerio de Hacienda es hacerse de pesos para afrontar gasto corriente, como salarios y jubilaciones (hasta ahora, los desembolsos del FMI -excepto una parte del primero-, fueron de manera exclusiva para pagar deuda en moneda extranjera), los u$s 9600 millones con los que el Gobierno cuenta hasta fin de año para volcar a la plaza local, según lo pactado con el organismo, es una señal, sobre todo a exportadores, de que se incrementará la oferta de divisas.

Si bien el monto diario representa sólo en torno a un 10% del total del volumen negociado en el mercado de contado y, por lo tanto, no suficiente para una suba abrupta del dólar.

No obstante, el monto final es importante, teniendo en cuenta que representa casi la mitad de las divisas que se estiman ingresarán desde el complejo agroexportador.

Con respecto al cuarto desembolso, una vez que el Board aprueba lo elevado por los funcionarios técnicos en base a la revisión que se hizo en los primeros días de febrero, el dinero tarda 48 horas en llegar a la Argentina.

De esta manera es que, tras la reunión del viernes 5 de abril, el martes 9 los u$s 10.870 millones ingresarían al país. No se trata de envío físico de dinero: a través de transacciones financieras el dinero llega en cuestión de horas.

Para concretarlo, el Fondo puede solicitar a los 52 miembros acreedores que proporcionen divisas, entre los que están los Estados Unidos, principal accionista del organismo, y también la propia Argentina.

Por instrucciones del FMI, los miembros acreedores transfieren fondos de sus respectivas cuentas del organismo a las cuentas de liquidación designadas por el Banco Central argentino como agente fiscal del organismo.

Con estos u$s 10.870 millones, los desembolsos acumulados hasta el momento por parte del FMI para la Argentina, en el marco del préstamo stand-by, llegarán a los u$s 39.170 millones, casi un 70% del total de los fondos destinados en el crédito por unos u$s 57.000 millones a tres años.

Esta cifra marca el fuerte respaldo a la política económica instrumentada por Mauricio Macri. De hecho, el próximo presidente contará sólo con un 12% del préstamo, que vence en junio de 2021, para utilizar en 19 meses. Ese porcentaje se contrasta con el 88% que está planeado que reciba el Gobierno de Cambiemos en 17 meses.

En un comunicado la semana pasada Cardarelli reconoció que "la actividad económica ha sido débil" y que "la inflación mensual sigue siendo alta y romper la inercia inflacionaria será un proceso largo".