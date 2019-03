Nación y provincias deben acordar cómo financiar la seguridad social

No corresponde pedirle a la Justicia que dicte sus fallos en consonancia con la restricción presupuestaria. Los jueces estan para proteger los derechos de los ciudadanos y arbitrar sus conflictos. Ahora, cuando el máximo tribunal judicial de la Argentina le dice al Poder Ejecutivo que tiene que expandir la cobertura del Estado o darle un beneficio a un sector social, el mensaje es más amplio. No implica que hay que vivir en déficit fiscal: implica que hay que ajustar ingresos y gastos a un nuevo equilibrio. No es un problema que debe resolver quien gestiona, sino todos los actores políticos que legislan.

Más allá de los puntos de vista jurídicos, un dato que llama la atención es que el fallo de la Corte Suprema que eximió a las jubilaciones del pago de Ganancias no corrige años de desigualdad, sino una ley de reforma tributaria que entró en vigencia en 2017. Esa norma estableció un mínimo no imponible equivalente a seis jubilaciones mínimas, importe que en la actualidad ronda los $ 62.400. Esto significa que el Congreso ya se había pronunciado de manera reciente sobre este punto, fijando un valor que consideraba prudente para fijar la imposición.

Según el fallo conocido ayer, el Poder Legislativo deberá aprobar una nueva legislación para hacer lugar a este derecho a la totalidad de los jubilados, ya que los consideró una población vulnerable, más allá de que algunos tengan capacidad contributiva alta. Según datos de Hacienda, la norma debería incluir a cerca de 150.000 pasivos, que representan un 2% de los beneficios que paga la ANSeS. Por ese concepto, el Tesoro retuvo $ 5700 millones en 2018. Pero la mitad de esos ingresos son coparticipables y fueron a las provincias. Por esa razón los gobernadores y sus legisladores también deben tomar cartas en el asunto, y aprovechar para resolver de una vez cómo debe financiarse a largo plazo el sistema de seguridad social.