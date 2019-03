Macri presiona para eliminar la elección de parlamentarios del Mercosur

Envalentonado por el lanzamiento del Prosur, el presidente Mauricio Macri lanzó un pedido al Congreso para derogar la ley que estipula la elección de parlamentarios del Mercosur en los próximos comisiones nacionales del 27 de octubre, aunque también promoverá un cambio de normas al interior del bloque económico que integran Brasil, Paraguay y Uruguay.

El pasado viernes, el jefe de Estado lanzó un mensaje en su perfil de Twitter demandando al parlamento que elimine la ley 27.120, aprobada el 29 de diciembre de 2014 y promulgada apenas ocho días después, con lo cual se amplió la papeleta de las elecciones que en 2015 terminaron con Macri victorioso.

La citada norma obliga a la renovación de la representación argentina en el Parlasur en 2019, pero el oficialismo agita ahora la intención de que las 43 bancas del hemiciclo de Montevideo se llenen con diputados y senadores de la próxima composición legislativa, al 10 de diciembre, como lo hacen Brasil y Uruguay.

"Cuesta una fortuna mantener el gasto innecesario que significa generar un nuevo cuerpo de representantes en el Parlasur en cada elección", justificó el presidente.

Le pido al Congreso Nacional que derogue la Ley que obliga a esta renovación y que los mismos diputados y senadores que ya nos representan lo hagan en el Parlasur como lo hacen Brasil y Uruguay. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) 22 de marzo de 2019

La idea fue también arrojada por el canciller Jorge Faurie durante un encuentro con exfuncionarios en el Círculo de Legisladores, y este martes el ministro de Relaciones Exteriores anunció que el tema será llevado a consideración del Mercosur, en la misma línea que planteó el presidente.

Cómo podría continuar

Siguiendo la expresión del canciller, la Argentina, que este semestre ostenta la presidencia pro tempore del bloque, podría demandar una reforma del Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur al interior del Consjo del Mercado Común (CMC), el órgano superior y al cual incumbe la conducción política del proceso de integración y la toma de decisiones.

Los miembros del Parlasur eran elegidos en su inicio por los congresos nacionales, de entre sus parlamentarios, pero el Protocolo Constitutivo, que data de 2005, fijó que el cuerpo debe quedar integrado en 2020 por figuras elegidas por el voto directo y simultáneo.

Los legisladores argentinos y paraguayos ya han sido elegidos mediante votación popular, en tanto Brasil y el Uruguay establecieron un régimen para llenar su cupo con diputados y senadores ya electos. Según Faurie, Brasil manifestó su intención de no elegir parlasurianos por voto directo, en tanto los uruguayos interpretan que su legislación impide otra representación que no sea a través de sus diputados y senadores.

Luego de blanquearse la intención argentina, en Paraguay se produjeron repercusiones. El presidente del senado guaraní, Silvio Ovelar, consideró que “sería bueno analizar la modificación del tratado" propuesta por Macri, ya que "en muchos casos tenemos parlasurianos que han aportado cosas importantes y otros no".

De concretarse la eliminación del voto directo al Parlasur, varias figuras de renombre del oficialismo y la oposición se quedarían sin mandato y deberían enfilarse en la lista para Diputados o el Senado, las legislaturas locales, o volver al llano.

Entre los 43 parlamentarios argentinos figuran el ex canciller Jorge Taiana; el ex embajador ante la Santa Sede Eduardo Valdés, muy cercano a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner; el actual titular del PJ Ciudad y del Suterh, Víctor Santa María; la secretaria general de la Coalición Cívica, Mariana Zuvic; el abogado y amigo personal del presidente Macri, Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, y el ex candidato a la gobernación de Neuquén, Ramón Rioseco.