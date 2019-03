Sube la tasa de la Lecap: la más larga ya paga 47%

En las últimas semanas, la curva de Lecap mostró un drástico vuelco tanto en su pendiente como en cuanto al nivel de tasas que muestra. Hace un mes, reflejó cierta pendiente negativa en el tramo más largo, entre niveles de 40% en la parte corta de la curva y en 39% en la parte más larga.

Sin embargo, en marzo la curva no solo se desplazó al alza sino que también cambió de pendiente. Así, mostró tasas de 45% en el corto plazo y 47% en el tramo más largo, con desplazamientos de entre 750 y 800 puntos básicos en el tramo largo y más de 500 puntos básicos en el tramo más corto.

Varios factores pueden haber generado ese cambio, como el hecho de que la curva de pesos haya acompañado el desplazamiento al alza del último mes en la curva de Leliq​​​​​​. Por otro lado, una hipótesis podría ser que fondos locales y del exterior desarmaron posiciones para posicionarse en dólares y por ello, al vender las Lecap generaron una suba de la tasa en pesos y una suba del dólar.

Si bien estas hipótesis podrían ser las que generaron dicha suba, para los analistas consultados por El Cronista, el desplazamiento al alza de la curva de Lecap y posterior inversión de la curva hacia el lado positivo está más bien asociado a que la misma acompañó la suba de tasa de Leliq y a que el mercado muestra expectativas de tasa elevada por un tiempo.

Miguel Zielonka, director asociado de Econviews consideró que la forma de la curva refleja las expectativas de que no veremos una baja de tasas en el futuro.

“Una curva plana implica que las tasas futuras serán constantes, es decir, los inversores esperan que las tasas al contado a lo largo del tiempo se mantienen constantes y por eso están indiferentes en invertir a corto plazo y renovar o invertir a largo plazo. En contraposición, cuando la pendiente es negativa, los inversores esperan que las tasas al contado a lo largo del tiempo vayan bajando. En ese caso, están dispuestos a ir a una tasa más baja a largo plazo porque creen que eso es mejor que ir a corto plazo y enfrentar una baja de tasas cuando quieran renovar. Es lo que pasaba hasta ahora”, explicó.

Yendo a la actualidad, para Zielonka, al ver una curva de Lecap con pendiente positiva está explicando que hay expectativas de que la tasa suba, o que al menos que la tasa no baje.

“Me parece que lo más importante es que ya no hay expectativas de una baja de tasas. El mercado está esperando que se mantenga este nivel de tasas por un tiempo, por eso desapareció la pendiente negativa. Si bien una suba de tasas no se puede descartar, dicho escenario sería el más probable. De todos modos si se puede afirmar que el mercado ya no espera baja de tasas en lo inmediato, con suerte no sube”, dijo Zielonka.

Ahora bien, un nivel de tasas elevado puede explicar que el mercado podría estar vislumbrando un escenario deinflación elevada en los próximos meses.

“Que baje la inflación es necesario pero no suficiente para bajar la tasa. Además de bajar la inflación, tendría que calmarse el tipo de cambio para que de esa manera, se pueda retomar la baja de tasas endógena”, comento el economista de Econviews.

Marco Valenti, analista de Invertir en Bolsa remarca que la inversión de la curva de Lecap no esta explicada por una salida de fondos, vendiendo el instrumento y pasándose a dólares.

“No ha sucedido una salida de fondos. De hecho en las últimas fechas de vencimientos se observó una renovación entre el 90% y el 100%”, sostuvo.

Según Valenti, el desplazamiento de las tasas de Lecap está mas bien relacionada con la suba de tasas de las Leliq.

“Entendemos que la suba se produce por motivo de la fuerte suba de tasa de política monetaria: recordemos que hace un mes la tasa Leliq estaba en 45%, hoy en 65%. Por una cuestión de arbitraje vemos que algunos instrumentos como el TJ20 (bono a tasa variable, cuya tasa de referencia es la tasa de política monetaria) y los Boncer (por el nuevo escenario esperado de inflación) presentan un nuevo escenario de mayores rendimientos, lo que lleva a ajustar el rendimiento del resto de los instrumentos, entre ellos las Lecap”, comentó.

Por ultimo, Mariano Calviello, head portfolio manager de Fima Administradora de Fondos, explicó que el desplazamiento al alza de las tasas de Lecap esta más bien asociado por eventos puntuales que ocurrieron durante los dos últimos meses en cuanto a la suba de tasas de la Leliq, volatilidad del dólar y vencimientos de otros instrumentos en pesos.

“Las Lecap durante febrero estuvieron comprimiendo. En un principio había buena demanda internacional por las Lecap más largas, haciendo que la curva se aplanase. En el tramo corto de curva también comprimía, acompañando los movimientos de la parte más larga y por el posicionamiento de la liquidez de corto plazo. Este proceso se intensifico hasta fin de febrero”, dijo Calviello.

Además, el head portfolio manager de Fima agrega que los vencimientos de Lecap en febrero, junto con los vencimientos de las Lecer y del AF19 generaron un monto de liquidez importante de corto plazo en el mercado y muchos participantes del mercado decidieron invertirla en el vencimiento más corta de Lecap. A su vez, Calviello remarca que en marzo el flujo de rolleo desapareció, y se sumó la volatilidad del dólar e inflación hacia arriba. Todo ello hizo que la tasa de Lecap acompañe a la Leliq y por eso se fue a niveles de 44% a 45%

“A la elevada liquidez de fin de febrero había que sumarle que durante marzo, la Leliq comenzó a subir y el mercado de pesos fue ajustando. La volatilidad en el tipo de cambio también generó un desplazamiento al alza de las curvas de pesos. Es decir, en marzo encontramos a las lecap sin demanda efectiva por rolleo de liquidez, encontrando menos cantidad de pagadores como antes y ello generó que la curva de pesos se vaya acomodando al alza”, agregó Calviello.