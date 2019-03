Hace caer el precio del trigoel acuerdo Trump-Bolsonaro

La visita del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a los Estados Unidos, tuvo un impacto negativo para la Argentina. El acuerdo de abrir un cupo de 750.000 toneladas exportación del trigo estadounidense a Brasil con arancel cero, no sólo que preocupó a los productores locales frente a la posibilidad de perder mercado sino que ya cambió la ecuación económica del producto.

En la Bolsa de Cereales de Rosario el trigo perdió casi cinco dólares por tonelada llegando a cerrar la posición para enero de 2020 en u$s 155 por tonelada. Hace no muchos días atrás, a finales de enero de este año, la misma cotización había alcanzado los u$s 190 la tonelada.

La apertura de una cuota de importación para el trigo de los Estados Unidos implica una mayor competencia para el producto argentina que tiene en el vecino país a su principal comprador.

En 2018 Brasil importó 6,8 millones de toneladas de trigo. La Argentina le exportó un 87% del total o 5,9 millones de toneladas (un 17,8% más que en 2017). Es decir, nuestro país es por lejos la principal fuente de abastecimiento de los molinos brasileños.

Un punto no menor en este contexto son las retenciones, que hoy están en $ 4 por dólar exportado. Si no existieron, el precio que recibirían los productores de trigo sería u$s 15 por tonelada mayor.