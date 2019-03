Bolsonaro celebra la creación de 173.000 empleos formales en Brasil

Brasil creó en febrero 173.000 nuevos empleos formales, el mejor resultado para ese mes desde 2014, justo antes de ingresar en una recesión de tres años.

Fue impulsado principalmente por el buen desempeño del sector servicios, la industria manufacturera y la construcción, según datos del Ministerio de Economía.

Es el tercer mes positivo consecutivo y acumula 207.400 para el primer bimestre y 530.000 para todo 2018, lo que representó el primer resultado positivo desde 2013.

De esta forma, el número de empleos formales en Brasil alcanzó en total los 38,6 millones en febrero, lo que supone un aumento del 1,51 % con relación al mismo periodo del año pasado.

El presidente brasileño, el ultraderechista Jair Bolsonaro, celebró los resultados y aseguró que su Gobierno "quiere mucho más" y que "no descansará" para seguir en esa línea de crecimiento de empleo.

Bolsonaro festejó además una caída en el déficit en su cuenta corriente, que llegó a u$s 1134 millones en febrero, por debajo de la proyección del Banco Central (BC) y mejor que un año antes, cuando había llegado a u$s 2043 millones.

En la medición conjunta del primer bimestre, el saldo fue deficitario en u$s 7678 millones, frente a u$s 8335 millones en el mismo período de 2018.

En la evaluación anual de doce meses, la diferencia entre lo que el país gastó y lo que recibió en las transacciones internacionales relativas a comercio, servicios, ingresos y las transferencias llegó a u$s 13.852 millones, el equivalente al 0,74% del Producto Bruto Interno.

Para el año, la proyección del BC es de un déficit de u$s 35.600 millones, el 1,8% del PBI.

Para el segundo mes de 2019, la inversión directa en el país sumó u$s 8.400 millones y casi duplicó la del año anterior que fue de u$s 4712 millones para febrero. En total esperan IED (inversión externa directa) por u$s 90.000 millones, es decir el 4,6% del PBI. En tanto en los doce meses transcurridos se sumaron u$s 89.500 millones.

El comercio exterior, en tanto, logró un nuevo superávit comercial, que pasó de u$s 2700 millones a u$s 3200 millones año a año. Aunque la diferencia se logró mucho más por una retracción mayor en las importaciones. En todo caso las transacciones comerciales internacionales disminuyeron.