Lavagna advirtió sobre el "jueguito" de la tasa de interés para controlar al dólar

El ex ministro de Economía Roberto Lavagna, quien aún no termina de definir si va a ser o no candidato a presidente, consideró que la inflacion “difícilmente va a estar abajo del 35%”. En tanto, advirtió sobre el juego que hace el Gobierno de subir la tasa de interés para controlar al dólar .

“El plan económico original del presidente Mauricio Macri , que duró dos años y medio, siempre creí que era errado”, sostuvo Lavagna esta mañana en diálogo con radio La Red. En esa línea, el economista evaluó que la situación económica actual además “es producto de una acumulación de las situaciones del Gobierno anterior, donde no hubo crecimiento y de tres de los cuatro años de este gobierno”.

En lo que respecta a los índices económicos que se esperan para este año, Lavagna opinó que “La cifra de inflación difícilmente va a estar abajo del 35%, siendo optimista. Puede haber una leve baja de los índices de inflación, pero no se puede hablar de un control de la inflación”.

En tanto, alertó que el “jueguito” que está haciendo el Gobierno de subir la tasa de interés para controlar al dólar “va a terminar mal”, coincidiendo con una advertencia que ya había hecho el economista Juan Carlos De Pablo, tiempo atrás.

Al ser consultado sobre su aún incierta candidatura, Lavagna insistió que aún no tiene nada definido. “Me encantaría que exista una persona más joven que pueda hacerse cargo, y que la sociedad lo vea como una persona que se puede hacer cargo", expresó.

Con respecto a con quién estaría dispuesto a conversar, de definir su candidatura, Lavagna indicó que "con cualquiera que pueda contribuir en algo”. Sin embargo, dijo que en este momento no conversaría con la ex presidente Cristina Kirchner "porque cruza algunos límites que no podemos pasar”.