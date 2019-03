Entre la tasa y la cosecha, arrancó una semana bisagra para el dólar

La semana pasada dejó cierta preocupación en los inversores locales: el panorama global le agregó tensión a la delicada estabilidad cambiaria y financiera argentina. El fin de ciclo económico que se percibe en el mundo llega en un mal momento para el país, muy expuesto a cualquier escenario de volatilidad producto de sus propias vulnerabilidades macroeconómicas y riesgos políticos.

En ese escenario, los analistas del mercado local evalúan que ésta puede ser una semana bisagra para el dólar, antes de que lleguen las divisas de la cosecha y el Tesoro empiece a vender los dólares del FMI. En un año electoral, domar la volatilidad seguirá siendo clave para el Banco Central y el Gobierno.

Un informe elaborado por los analistas de Consultatio Investments remarca que el BCRA mantiene su programa monetario extremadamente contractivo, pero advierte la capacidad para compensar los vientos de frente externos es limitada. Desde la compañía creen que la política monetaria se encuentra bien encaminada, pero quedó en evidencia que no alcanza para evitar la volatilidad de la divisa cuando el shock es externo.

“La última semana, la autoridad monetaria volvió a convalidar una suba en la tasa de Leliq, prácticamente desandando todo el camino previo de reducción de tasas y poniendo cada vez más en riesgo la recuperación económica, que podría volver a terapia intensiva. Sin embargo, esto no evitó que el tipo de cambio siguiera depreciándose”, apuntaron desde Consultatio Investments.

Tanto en el mercado como en el Gobierno, la atención se centra en que la volatilidad cambiaria no regrese y el dólar no vuelva a dispararse. Si bien los operadores esperan que la divisa acompañe la inflación, evitando regresar a contextos de atraso cambiario, tampoco esperan que el billete tenga cambios bruscos. La oferta de dólares en las próximas semanas será importante para que el dólar no se vuelva a disparar.

“La oferta de divisas de parte de exportadores y el Tesoro seguramente ayudarán al BCRA en su renovado objetivo de aplacar los movimientos del dólar, dándole soporte al tipo de cambio. Sin embargo, dichos flujos recién llegarían a principios de abril, con lo cual podríamos seguir viendo cierta inestabilidad en el tipo de cambio en esta semana”, alertaron desde Consultatio.

Un operador de bonos del mercado local anticipa riesgos de que el dólar muestre esta semana una elevada volatilidad. Para el mercado está claro que mientras el dólar se ubique en la zona de no intervención, el BCRA tiene herramientas para evitar nuevos escenarios de volatilidad, pero también creen que los mismos no han sido del todo efectivos.

“El BCRA está limitado en cuanto a su capacidad para controlar la volatilidad del dólar. Si el tipo de cambio opera dentro de la zona de no intervención, la posibilidad de frenar la suba con la venta de reservas esta inhabilitada. Por otro lado, quedó claro que el billete sube por más que suba la tasa. La ultima semana dejo un sabor amargo y con preocupación”, dijo.

En cuanto a la semana bisagra, el analista coincide con los analistas de Consultatio y agrega el escenario internacional esta complicando al dólar en la Argentina.

“Hay mucha expectativa de que lleguen dólares tanto del campo, del Tesoro y del FMI. Sin embargo, el grado de incertidumbre es tal que semejante cantidad de dólares que se espera no logra despejar las dudas. El escenario no esta fácil y la semana pasada se sembraron mayores dudas a nivel internacional que termina impactando en el local tanto en lo económico como en lo político”, afirma.