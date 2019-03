Dólar, tasas, consumo y actividad: el mercado pone foco en las noticias locales

Luego de una semana en la que los mercados financieros globales cerraron en rojo, los operadores arrancan los últimos días de marzo en busca de nuevos datos económicos para reanudar el entusiasmo. La principal preocupación es que la curva de bonos del tesoro americano se encuentra invertida, lo que suele ser anticipo de un ciclo recesivo.

El impacto a nivel local se hizo sentir con el S&P Merval cayendo el viernes un 3,97% con $ 900 millones negociados. Nuevos datos económicos a nivel local e internacional serán importantes esta semana para poder dar una guía de hacia donde se dirigen los mercados y la economía global.

Mercado internacional

Marco Valenti, analista de Invertir en Bolsa (IEB), comentó que la última semana terminó negativamente para los mercados financieros internacionales luego de las publicaciones de los datos manufactureros de marzo resultaron más debiles de lo esperado para la mayoría de los países, destacándose en particular la retracción de la industria alemana.

“Dado estos malos números, será importante identificar nuevas señales que permitan ser constructivos hacia adelante. En particular, se estará pendiente de cualquier novedad que pueda surgir de la negociación comercial entre EEUU y China”, sostuvo.

En cuanto a las próximas novedades en materia internacional, Valenti destacó los datos a publicarse en el Reporte de Comercio Internacional y en el Reporte de Ingresos y Gastos de los Hogares en los Estados Unidos, que podrían tener impacto en los mercados.

Panorama local con el foco en la economía

Con el Merval a la baja, el dólar al alza y la Leliq en niveles de 66%, la preocupación por parte de los inversores va creciendo, lo que se ve en los rendimientos de los bonos locales, que siguen desplazándose al alza, evidenciando entender el mal clima de negocios para el mercado local.

En el escenario local, Valenti agregó que el foco de la última semana pasó por las tasas de interés y el dólar, y es de espera que sigan siendo el principal tema.

“Mucho se ha comentado sobre el mecanismo de transmisión de la tasa de política monetaria al resto de las tasas de la economía. El BCRA podría sorprender con anuncios sobre este tema en la semana”, sostuvo.

A su vez, el analista de IEB remarcó que entre los indicadores a seguir figuran el Informe del Mercado de Cambios por parte del BCRA, y los reportes de Intercambio Comercial Argentino y el Estimador Mensual de la Actividad (EMAE) por parte del Indec, el jueves.

Francisco Mattig, analista de estrategia de Consultatio Asset Management, coincide con Valenti al resaltar que esta semana estará más enfocada en data sobre la economía local, luego de una semana donde la mayor parte de las noticias vinieron del exterior.

“El el Indec divulgará (el mismo lunes) data sobre supermercados y centros de compra del mes de enero, lo que permitirá tener una idea sobre cómo viene el consumo, que es una variable clave para el nivel de actividad. Ambas variables mostraron una desaceleración de la caída anual en diciembre, pero todavía muestran caídas reales importantes de 12% y 16% anual, respectivamente”, dijo Matiig.

De todos modos, para los analistas del mercado, aun más importante en lo que hace al nivel de actividad. Cuando el jueves el Indec publique el EMAE de enero, el foco estará puesto en ver si confirma la recuperación que tuvo en diciembre, cuando creció 0,7% desestacionalizado contra noviembre.

“Que se confirme dicha recuperación es importante, pero también hay que tener en cuenta que la información de enero todavía no incluye el salto del tipo de cambio que tuvo lugar a partir de febrero, y su respectivo efecto en las tasas de interés, que también están en niveles mayores”, comentó Mattig.

Ajuste externo

Respecto del informe del mercado de cambios del BCRA de febrero, Mattig agregó que se espera ver que el ajuste externo continúe su curso.

En enero, la cuenta corriente mostró un superávit de u$s 44 millones frente a un déficit de u$s 1900 en 2018, mientras que la balanza comercial anotó un superávit de u$s 1300 millones y en términos acumulados de 12 meses dio el primer superávit comercial desde julio de 2015.

“En la cuenta financiera, el número que habrá que mirar es el de formación de activos externos del sector privado no financiero (básicamente compra de dólares para atesoramiento), que tuvo un aumento en enero desde u$s 800 millones en diciembre a u$s 1900 millones en enero, pero que también podría haber tenido que ver un factor estacional por vacaciones. Es un número que va a ser clave ir mirando para ver cómo viene el mercado de cambios de cara a las elecciones”, dijo Mattig.