Fanelli: "Tenemos inflación de costos y no se corrige sólo con restricción monetaria"

El economista e investigador de Universidad de San Andrés - Conicet Andrés Fanelli dijo que la inflación es por los costos que suben, como el dólar y las tarifas, con un componente inercial que la perpetúa al incluirla en los contratos vía cláusulas gatillo y movilidad de las jubilaciones, y otro sobre la expectativa del encarecimiento de los stock que hace que al mercado no le importe perder demanda, si eso significa descapitalizarse. En tal sentido, consideró que la política de altas tasas del Banco Central responde a contener el dólar, y no a la inflación.

El siguiente es un resumen de la entrevista con El Cronista:

- ¿De qué va a hablar el próximo Gobierno cuando describa la herencia recibida?

- Va a hablar de la falta de crecimiento; del déficit fiscal, que probablemente va a ser mucho menor, pero va a seguir siendo un problema, y de la generación de empleo. Desde lo positivo, el próximo gobierno va a encontrar mucho menos déficit en materia energética y un tipo de cambio mucho más competitivo. Pero va a quedar un país con una inflación importante y la colocación de la cartera en dólares. Los dos grandes problemas básicos que va a tener que resolver son la falta de competitividad, y el exceso del gasto público y de tributación. Y no hay una receta económica. Es una cuestión política.

- ¿Qué puede hacer la política frente a estos problemas?

- Es necesario un gran acuerdo entre los que pueden gobernar para solucionar la estabilidad macroeconómica y cómo empezamos a crecer. Soy optimista. Pienso que si resolviéramos correctamente desde la política el problema de la estabilización sería mucho más fácil crecer.

- ¿Qué opina del acuerdo con el FMI?

- El acuerdo con el FMI, planteado en forma general, es bueno porque conseguimos más dinero que países en estas situaciones, incluida la Argentina. Ahora, ¿si creo que es un buen acuerdo para la Argentina? No. Pero no por culpa del Fondo sino por culpa de la Argentina. Seguimos buscando financiamiento en el exterior de cualquier forma sin saber bien para qué lo queremos usar.

- ¿Y para qué se va usar ese dinero prestado, en definitiva?

- Desde 2012 no crecemos; en el promedio es una economía estancada, en la que constantemente se demandan dólares. Cristina lo solucionó, entre comillas, con el cepo; Macri lo solucionó, entre comillas, endeudándose con el sector privado. Ahora lo solucionamos, entre comillas, con el dinero del Fondo. Entonces uno se pregunta: ¿cuál es el problema? Es que el sector privado demanda una cantidad de dólares que no tenemos, y los demanda, en gran medida, no para hacer crecer la economía o para aumentar los bienes importados, sino para inversiones de cartera. Todos nosotros tendemos poner una buena parte de la cartera en dólares. Y a todos los gobiernos les pedimos que nos los consiga. Así el sector público siempre termina endeudado, mientras que el sector privado queda con muchos activos. Al Gobierno le salió muy bien la salida del cepo, pero se hizo con demasia-da rapidez.

- ¿Cómo se soluciona la dolarización de la economía?

- Preguntándole al sector privado por qué en lugar de invertir en la economía real, pone el dinero en dólares. Y la respuesta es muy sencilla. No invierte adentro porque no confía en las instituciones. Y el problema es la política. Si uno le pregunta a cualquiera por qué está comprando dólares cuando la tasa es altísima, le responde que lo hace porque no sabe cómo va a salir la próxima elección.

- Hay economistas que proponen bajar el empleo público y las jubilaciones...

- Cuando se miran las jubilaciones, nosotros tenemos algo positivo que es que tenemos una gran cobertura de nuestros abuelos, 5% son pobres, pero mientras tenemos muchos pobres niños, un 44%. Eso no lo solucionan los economistas sino la política. La Argentina desde que vino la democracia tiene el problema de estabilizar, diagramar un régimen macroeconómico consistente y hacer reformas estructurales que permitan crecer. Desde el punto de vista político parece muy difícil estabilizar y hacer reformas estructurales. Pero en América latina lo resolvió la mayoría de los países, salvo la Argentina y Brasil. Esto es algo que tienen que resolver todos los partidos que pueden ganar la elección

- Esos economistas también hablan de la apertura a las importaciones...

- Eso es positivo siempre que se exporte. En el PBI había cada vez más participación de las importaciones hasta la crisis de 2018. O sea que importamos, no somos un país cerrado a las importaciones, pero con déficit en la cuenta corriente.

- ¿Cómo califica la política del Banco Central?

- Las autoridades actuales del Banco Central se hicieron cargo en un momento de crisis. Y lo que hicieron en el momento de crisis estaba bastante bien, porque la pararon. Pero lo que está pasando desde principio de año en adelante, lo veo más críticamente. Uno no puede vivir con tasas de interés altísimas. Ellos lo tienen claro, porque en enero, en cuanto pudieron, trataron de bajarlas. Pero la gente empezó a comprar dólares y el Banco Central volvió a actuar como si fuera a haber crisis dos años.

- ¿Cómo ve la política con las Leliq que coloca el BCRA?

- Las Leliq están subiendo a un paso firme, porque el Gobierno tiene una política monetaria super restrictiva y dicen que es por la inflación, pero la inflación se aceleró. Entonces, ¿por qué tenemos una política tan restrictiva? La respuesta es porque si no sube el dólar. Yo creo que el Gobierno está mirando más al dólar que a la actividad y la inflación. Desde ese punto de vista creo que el diagnóstico de la inflación no está, no digo que no lo tengan, yo no lo vi.

- ¿A qué atribuye la inflación? ¿Es monetaria?

- Tenemos inflación por cost push, porque subió el dólar, subió el precio de las tarifas, es inflación de costo, no de demanda. Eso no se corrige sólo con restricción monetaria. También tenemos inflación inercial, la que se incorpora a los contratos, vía cláusula gatillo, y la actualización de las jubilaciones. Entonces, los contratos perpetúan la inflación. Y tenemos una inflación, por decirlo así, que tiene que ver con las expectativas. El argumento es "dejemos que suban los precios, porque no van a comprar nada y los van a tener que bajar". Pero lo que le falta a ese argumento es que hay mucha gente que sube los precios y prefiere perder demanda pero no descapitalizarse. Puedo salir y vender barato, pero cuando va a reponer esa mercadería, el componente importado aumentó muchísimo y se descapitalizó. Y, por ejemplo, perdió un tercio de su capital. Así, prefieren quedarse sentados sobre el stock que tienen y no perder capital. O sea que, tenemos inflación por costos, inflación inercial e inflación por expectativas en relación con los stocks, pero en ningún lado tengo inflación porque el Gobierno emitió mucho y se gastó todo. Es un Gobierno bastante serio, pero que no le está pegando al diagnóstico. Hacer un ajuste en un año elec-toral es bastante meritorio, pero si le sale mal, el mérito no se lo va a dar nadie.