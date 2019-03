Hacienda aconseja calma y dice que el dólar está al mismo precio que en septiembre

El Gobierno intenta transmitir calma ante la nueva suba del dólar, que este viernes pegó otro salto con el que llegó a superar los $ 43, aunque cerró en $ 42,8 en el mercado minorista, en el marco de un día complicado para todos los mercados emergentes. “El movimiento del peso –dicen desde el Palacio de Hacienda- tiene que ver con la economía global y no con cuestiones locales”. El análisis coincide con el de distintos analistas.

En el Ministerio pusieron de relieve que se invirtió la curva de tasas en Estados Unidos (es decir que los bonos a plazos más cortos pagan más que los bonos a plazos más largos) y que eso, que suele considerarse como un síntoma de una posible recesión, no ocurría desde 2007, justamente antes de la crisis de 2008/2009.

“Hace poco la Fed dijo que no va a subir la tasa porque no hay recalentamiento y ahora empieza a haber preocupación para el otro lado, para una posible recesión”, apuntan, y agregan a eso la difusión de “números flojos de actividad en Europa” que sumaron preocupación en los mercados e impulsaron las ventas de activos, sobre todo en la primera mitad de la rueda.

A eso atribuyen la depreciación que sufrieron en el último día de operaciones de la semana las principales monedas emergentes, como la lira turca y el real brasileño. “No es que se depreció el peso argentino, sino que el dólar se fortaleció frente a prácticamente todas” las monedas emergentes, dicen en Hacienda.

“De hecho, hoy el peso se depreció menos de 1,8%, mientras que el real se depreció 2,5% y la lira turca 5%. En este tipo de circunstancias, no conviene ir contra la corriente, no es bueno desacoplar al peso y no tiene sentido gastar balas o credibilidad cuando no es una cuestión del peso sino una cuestión global”, agregan intentando llevar calma al mercado.

Desde el Gobierno destacan otro dato: el cierre del dólar mayorista en torno a los $ 41,80 “es prácticamente el mismo de septiembre”. Según el "resumen de variables" del Banco Central, el dólar hoy cerró en el MULC a $ 41,83, ligeramente por debajo del precio del jueves; el valor de septiembre al que hacen referencia en Hacienda es el del 28, cuando la divisa cerró a $ 40,9 (según los datos del BCRA), marcando el pico del año pasado en un nivel que no volvió a tocar hasta este mes.

Y se muestran confiados en que “este año va a haber una buena oferta de dólares en el mercado doméstico” tanto porque a mediados de abril el Tesoro empezará a licitar los dólares del préstamo del FMI a razón de u$s 60 millones por día para hacerse de pesos con los cuales enfrentar sus obligaciones como porque se espera “una cosecha muy importante y un superávit comercial abultado”.

“Eso es una fuente de estabilidad para el mercado”, apuntan.