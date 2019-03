La palabra de los protagonistas

Pablo Camerlinckx (ex octavo de los Pumas)

"La verdad, que me parece muy buena esta propuesta de Golf de El Cronista. Vine para compartir con amigos y divertirme, pero no soy tan bueno jugando al golf (risas). Empezamos a jugar golf con Los Pumas hace muchos años, en el 96, durante las giras siempre que nos quedaba tiempo aprovechábamos y jugábamos".

Patricio Abaca (Comercio internacional, Testride Asia)

Mirá también Los looks destacados de la primera fecha Puede decirse que el golf es uno de los deportes con código de vestimenta más estricto, pero también existen los más osados que se animaron al color, con combinaciones cuidadas y accesorios que los destacaron.

"Estoy de visita en Buenos Aires, vivo en EE.UU. y ni bien me enteré que estaba este torneo, me decidí a participar. Pedí prestados los palos y acá estoy, porque también juego afuera. Empecé a los 32 en el golf, llevo más de 17 años en este deporte y estoy con dos de handicap. Nací en Argentina, vivo afuera hace bastante y es una lástima que no pueda salir adelante el país. Me desempeño como trader con Asia y Latinoamérica y se ve que las puertas se van cerrando y la gente no quiere operar con Argentina".





Claudio Prieto (Arquitecto, representante de 4 gatos)

"El golf es una pasión y es hermoso estar en este torneo, que es un éxito. Es impresionante la cantidad de gente que hay, no se ve mucho esto. Los organizadores son amigos, además, y bienvenido sea que la gente apoye estas propuestas. Hace 10 años que estoy en esta displina y toda la vida me gustó el golf. Pude dedicarme luego de que mis hijos crecieron y me pude hacer el tiempo para jugar. Hoy estoy acopmpañando además a la cerveza 4 gatos, que es un emprendimiento que crearon unos amigos y al que le está yendo muy bien".

Martín Py (Gerente de Lo Jack)

"La cancha me pareció espectacular y el día también, impresionante. Me trajo hasta acá la posibilidad de hacer nuevos contactos, tener un buen día de golf y disfrutar con colegas y amigos. Participé en el 2018 en Cañuelas, que fue un torneo muy divertido y estoy de nuevo acá porque la pasé muy bien y veo que la propuesta sigue creciendo. Espero seguir conociendo las distintas canchas de este Open Golf y seguir mejorando en el golf".

Marcelo Ubach (Director general Hotel Panamericano)

"Llegué con la inquietud de pasar una tarde agradable, de poder jugar con compañeros y amigos y la verdad que la propuesta superó mis expectativas. Hace 30 años que estoy en este deporte como amateur. Probablemente acompañemos a El Cronista Open Golf todas las veces que podamos y este campo en particular, lo conocemos bien y es un muy buen campo. Fue realmente un día de muchas satisfacciones".

Bernardo González (Estudio BCGL)

"El torneo nos pareció muy lindo, desde que llegamos nos ofrecieron comida y un pack de regalos, pelotas y todos los detalles. Muy bueno el torneo y la atención en todos los aspectos. Me vinculo con el golf desde chico, mi padre y mi madre me llevaron a participar. 4 gatos me trajo hasta este torneo y me alegro de poder formar parte".

Héctor Biondi (jugador profesional y entrenador de golf)

"Soy jugador profesional y profesor de golf y vine con alumnos porque me pareció fantástica la idea. Hace 48 años que me dedico al golf, si bien no compito como profesional, acompaño a este grupo que tiene muchas ganas de ganar, así que deseo que jueguen bien y que triunfen. El golf en Argentina es escaso y prácticamente es todo amateur, a lo sumo hay 4 torneos profesionales y eso debería mejorar para quienes nos dedicamos a esto".