El enojo presidencial, una estrategia para contener a los propios ante el fantasma de Lavagna

Puede que Mauricio Macri esté realmente enojado. Enojado y caliente, como le dijo a su tropa en la reunión de Gabinete ampliado realizada hoy en el CCK. Después de todo, y más allá de los errores propios que alimentaron gran parte de la crisis, es habitual escuchar a los principales líderes de la oposición dar cátedra sobre lo que hay que hacer sin explicar el cómo. Pero el tono de efervescencia y de arenga que el Presidente utilizó en su discurso de 20 minutos ante sus funcionarios, estrenado el 1 de marzo en el Congreso y reafirmado en una entrevista televisiva, no escapa de ese sello impostado que suelen imprimirle las campañas.

En el laboratorio electoral del macrismo nada se abandona al azar de los acontecimientos. El discurso dramático e intenso tiene un objetivo: mostrar al Presidente enérgico, sin dudas, firme y enfático para consolidar el voto propio ante la amenaza en la que podría convertirse Roberto Lavagna.

En la mesa chica de Balcarce 50 reconocen que este año la tienen difícil. Pero advierten que aún “no arrancó la maquinaria de campaña” en la que suele transformarse el PRO.

“El escenario está muy desordenado y son pocos en la oposición los que definieron sus candidaturas. Nosotros tenemos que consolidar primero lo propio para salir a buscar 10 puntos más entre los desencantados que nos votaron en las elecciones anteriores”, le dice a El Cronista un conspicuo colaborador del jefe de Gabinete, consciente de que en el núcleo cautivo de 30% que tiene Cambiemos hay votos duros pero también blandos, con electores disgustados por la inflación, el desempleo y el curso de la economía.

El cálculo que hacen en el entorno de Marcos Peña –al frente de todas las estrategias- es simple. “En 2017 sacamos 41%. Hoy estamos a un tercio de eso, como en las PASO de 2015”, recuerda. Y remarca: “Necesitamos renovar el entusiasmo para que sean los propios, a través del boca a boca y las redes sociales, los que salgan a convencer a los dubitativos. Revivir el sueño del cambio”.

En esa línea también apunta el informe sobre lo que el Gobierno considera sus logros de gestión en 44 áreas, durante los últimos tres años, presentado esta semana en la página web de Cambiemos y difundido por las redes sociales. El relevamiento, que busca compensar la falta de resultados en la economía, también funciona como un manual para unificar el discurso hacia adentro, de cara a la campaña.

Si bien las fuentes consultadas -hombres que caminan los pasillos de la Casa Rosada- reconocen la ferocidad de la crisis, niegan que la estrategia de confrontación y enojo apunte directamente a neutralizar el peligro Lavagna, pese a los dardos que tanto Macri como Peña y el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne le lanzan cada día.

“Hoy Lavagna no mide más de 14 puntos. Su nivel de conocimiento es bajo. Pero pareciera que funciona como ordenador de gran parte de la interna del gremialismo y de los empresarios”, dice uno de los consultados.

Con todo, Lavagna entró en el radar del Gobierno que no deja de subirlo al centro del ring. Y aquí los análisis están divididos: mientras varios politólogos desaconsejan la estrategia por considerar que ayuda a instalar su candidatura, otros creen que el Gobierno fomenta el escenario de tres tercios para mantener dividido al peronismo y evitar que los gobernadores peronistas alineados en Alternativa Federal terminen corriendo detrás de los votos de Cristina -como ya hicieron Juan Manzur y Gustavo Bordet- ante la falta de un candidato competitivo en el espacio. De ser así, la apuesta parece riesgosa.

Como sea, el Gobierno continuará potenciando su relato sobre el cambio cultural, ese que levanta las banderas de la transparencia, la lucha contra la corrupción y el narcotráfico, y asegura que gran parte del electorado valora los logros de gestión, como las obras públicas, menos visibles por el protagonismo del dólar y la inflación. Relato que forma parte de la estrategia para confrontar con el modelo kirchnerista.

¿Y si Cristina no se postula? En las usinas del macrismo no ven aún un escenario electoral sin la ex presidenta. “En marzo de 2017 estábamos igual. No se sabía si ella iba a ser candidata”, recuerda una de las fuentes consultadas. Pero, por las dudas, el mensaje es claro. “Aunque ella se baje, va a ser difícil que se una todo el peronismo. El kirchnerismo macha cualquier cosa”, asegura con convicción.